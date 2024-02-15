Естественно это не заводская модель, а результат творчества моддеров

Графические процессоры больше не ограничиваются применением в играх и майнингом криптовалют. В настоящее время они широко используются для задач, связанных с искусственным интеллектом, особенно это касается самых мощных графических процессоров NVIDIA, даже из более старой эпохи. Основное внимание уделяется не только архитектурам NVIDIA Ada Lovelace и Ampere, но даже Turing. Моддеры и компании, специализирующиеся на обновлении спецификаций графических процессоров, обратили внимание на RTX 2080 Ti со своими модификациями.

GeForce RTX 2080 Ti, изначально оснащенная 11 ГБ памяти, также не осталась в стороне и была модернизирована до 22 ГБ. Интересно то, что предложения с таким модифицированным оборудованием больше не ограничиваются китайскими платформами, они также доступны на eBay по стартовой цене 500 долларов.

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Процесс обновления памяти графического процессора относительно прост, особенно для графических процессоров, которые были модифицированы ранее. Это включает в себя поиск нужной памяти, замыкание различных контактов, чтобы заставить карту поддерживать более высокую емкость, и это, по сути, все. Хотя некоторые карты могут потребовать модификации BIOS, другие могут демонстрировать непредсказуемое поведение в играх. Однако для чистой вычислительной мощности эти проблемы не существенны.

В данном случае продавец утверждает, что никакого специального программного обеспечения не требуется и эти карты с официальными драйверами пригодны даже для игр, поскольку карты RTX 2080 Ti — это все-таки высококлассные игровые карты 2018 года.

Эти обновленные карты предлагаются американской компанией, утверждающей, что они представляют собой «лучшую бюджетную альтернативу RTX 3090 за треть стоимости». В видео-тизер утверждается, что эти карты прошли тестирование с некоторыми из самых популярных публичных моделей Al, таких как Stable Diffusion или LLAMA2. Кроме того, они оснащены специальными системами охлаждения.

Компания по-прежнему хранит молчание о происхождении этих видеокарт, но часто можно увидеть бывшие в употреблении графические процессоры и бывшее оборудование для майнинга криптовалют, перепрофилированное в бюджетные игровые решения или, в данном случае, в доступные ИИ-ускорители.

Стоит отметить, что модификация с 11 ГБ на 22 ГБ — даже не самая впечатляющая для RTX 2080 Ti. В прошлом году одним умельцем объем памяти на карте был увеличен до огромных 44 ГБ.