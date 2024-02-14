Она была отключена после появления проблем с блокировкой аккаунтов в онлайн играх

В сентябре AMD поделилась множеством обновлений, касающихся аппаратного обеспечения, в частности, серии графических процессоров Navi 3x, а также нескольких улучшений программного обеспечения. Компания представила технологию FidelityFX Super Resolution (FSR 3), HYPR-RX и AMD Fluid Motion Frames (AFMF). В совокупности эти инновации используют преимущества обновленной технологии Anti-Lag+, важной функции для плавного игрового процесса.

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Игры с новейшей технологией масштабирования AMD (FSR3) уже должны поддерживать Anti-Lag+. AMD также попыталась включить Anti-Lag+ для всех игр на уровне драйверов, но это оказалось сложнее, чем ожидала AMD. Как только эта технология появилась, она непреднамеренно активировала меры по борьбе с мошенничеством в популярных онлайн-играх, помечая технологию AMD как возможный чит.

Пользователи сообщали о случаях банов при использовании Anti-Lag+ в таких играх, как Call of Duty MW2, PUBG или Apex Legends. Хотя эта проблема сохранялась в течение нескольких недель, она обострилась, когда AMD выпустила драйвер, официально включающий поддержку Anti-Lag+ для Counter Strike 2, что повлияло на большое количество игроков. В ответ на это AMD выпустила новый драйвер, полностью устранивший эту функцию.

Теперь, по словам Фрэнка Азора, главного инженера игровых решений и маркетинга AMD, Anti-Lag+ собирается вернуться после трехмесячного перерыва.

По сравнению с версией Anti-Lag без знака +, AMD представила функцию выравнивания кадров, влияющую на игровой код, чтобы улучшить синхронизацию и еще больше уменьшить задержку. Судя по всему, этих изменений было достаточно, чтобы активировать системы обнаружения античитерского программного обеспечения.

Неясно, попытается ли AMD снова представить Anti-Lag+ в качестве функции уровня драйвера или будет полагаться на внедрение этой технологии посредством включения FSR3. Это обеспечит реализацию и одобрение этой функции разработчиками игр. Именно так NVIDIA поддерживает свою конкурирующую технологию под названием Reflex в популярных играх, включая популярный Counter Strike 2.

На данный момент Anti-Lag+ недоступен в настройках графики. Планировалось включить эту функцию в предустановку HYPR-RX, которая одновременно активирует RSR (Radeon Super Resolution), Fluid Motion Frames и Radeon Boost.

Стоит отметить, что Anti-Lag+ поддерживается только графическими процессорами Radeon RX 7000 и Radeon 700M на базе архитектуры RDNA3. Графические процессоры предыдущего поколения по-прежнему поддерживают только функцию Anti-Lag.