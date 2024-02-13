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IGN проведет собственное игровое мероприятие в июне
Мероприятие IGN пройдет вместо отмененной выставки E3 в тот же временной период

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 IGN объявил о планах провести этим летом игровое мероприятие, цель которого заполнить пробел, оставленный E3, некогда ежегодной игровой выставкой, официально отмененной в прошлом году. IGN Live пройдет в знаковом, но пока нераскрытом месте в центре Лос-Анджелеса в начале июня, примерно в тот же период, что и в своё время E3.

 Трехдневное мероприятие соберет создателей, издателей, журналистов, разработчиков и энтузиастов со всего мира. Все желающие будут иметь возможность принять участие в турнирах, сидеть в первом ряду за пультами и первыми взглянуть на долгожданные новинки.

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 Тем, кто не может приехать в центр Лос-Анджелеса, не стоит расстраиваться, так как IGN будет транслировать события, в мобильных приложениях и в социальных сетях для всеобщего обозрения.

 Президент IGN Entertainment Яэль Проф заявил, что фанаты и партнеры выразили потребность в физическом формате, где сообщество могло бы собираться, чтобы отметить самые интересные инновации отрасли. Лос-Анджелес был очевидным выбором, поскольку здесь проживают одни из лучших в мире талантов в сфере игр и развлечений.

 Директор по туризму Лос-Анджелеса, сказал, что на протяжении многих лет они принимали у себя множество незабываемых игровых и отраслевых мероприятий в июне, и добавил, что с нетерпением ждёт продолжения в 2024 году и в последующие годы.

 Часть доходов от продажи билетов будет передана на благотворительность в рамках сотрудничества с Humble Bundle.

 Время покажет, действительно ли все еще существует желание проводить летние игровые мероприятия с физическим присутствием посетителей и участников, или индустрия и ее последователи перешли к новым методам демонстрации продуктов потребителям.

 Заинтересованные стороны могут зарегистрироваться для получения дополнительной информации о мероприятии на веб-сайте IGN. Дополнительная информация, включая расписание мероприятий, будет опубликована в ближайшие недели.

#игровая выставка #electronic entertainment expo #ign
Источник: techspot.com
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Организаторы игровой выставки E3 официально объявили о ее полном закрытии
E3, в прошлом крупнейшая игровая выставка, окончательно закрыта
Выставка видеоигр E3 закрывается спустя 28 лет работы
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