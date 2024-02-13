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Minisforum представила материнскую плату Mini-ITX с Ryzen 9 7945HX
Материнская плата с 16-ядерным Ryzen 9 7945HX доступна по цене 519 долларов и предлагает полную поддержку PCIe Gen5

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 На прошлогодней выставке Computex в июне компания Minisforum обнародовал свои планы по платформам MoDT (Mobile on Desktop), в которых будут представлены решения на базе процессоров Ryzen и Intel в форм-факторе Mini-ITX. Компания уже выпустила устройство на базе процессора Core i9-13900HX с 24 ядрами.

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 Обе модели материнских плат, разработанные специально для форм-фактора Mini-ITX, оснащены встроенной системой охлаждения процессора и накопителя. Обе платформы основаны на флагманских вариантах мобильных чипов HX, что, по сути, обеспечивает производительность уровня настольного компьютера в компактном корпусе.

 Похоже в Minisforum решили, что было бы разумно вернуть мобильные процессоры настольного уровня обратно на материнские платы для настольных ПК. В результате получается процессор с низким энергопотреблением и значительным количеством ядер, превосходящий стандартные мобильные процессоры.

 Minisforum работает над версией на базе чипов AMD, предоставляя пользователям выбор между Ryzen 7 7745HX с 8 ядрами и Ryzen 9 7945HX с 16 ядрами. Эти процессоры имеют архитектуру Zen4 и предназначены для совместной работы с дискретной графикой, хотя они имеют собственную встроенную графику на архитектуре RDNA2, но ограниченную двумя вычислительными блоками.

 Платформа AMD дает преимущество пользователям, поддерживая полноразмерный слот PCIe Gen5 x16 вместе с хранилищем M.2, а платформа Intel ограничена твердотельными накопителями с интерфейсом PCIe Gen4, если только пользователи не выберут специальные адаптеры, что означает жертвование линиями PCIe, обычно предназначенными для графических процессоров.

 Minisforum разработала эффективное решение для охлаждения системы, включая радиатор для процессора и радиатор меньшего размера для накопителя. В качестве базовой системы пользователям необходимо будет отдельно приобретать вентилятор ЦП, накопитель и оперативную память, причем последняя представляет собой стандарт SO-DIMM DDR5.

  Компания официально объявила, что материнская плата Mini-ITX на базе процессора Ryzen 9 7945HX будет стоить 519 долларов, что на 120 долларов больше, чем вариант 8-ядерным Ryzen 7 7745HX.

 В тестах, проведенных ETA Prime, процессор показывает пиковое энергопотребление 100 Вт во время многоядерного тестирования, а тактовая частота достигает 4,75 ГГц. Показатели производительности процессора в Geekbench 6 показывают одноядерный результат 2890 баллов и многоядерный балл 16584 балла. Эти результаты отстают от настольного Ryzen 9 7950X на 1,6% и 14% соответственно. При тестировании с настольным графическим процессором RTX 4070 SUPER система получает 45341 балл в FireStrike, 20496 баллов в TimeSpy и 12493 балла в Port Royal. Сравнение с официальной базой данных 3DMark показывает снижение производительности на 10%, 5% и 3% соответственно.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 9 7945hx #ryzen 7 7745hx
Источник: videocardz.com
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