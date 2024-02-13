Такая информация всё чаще появляется в сети и подтверждается многими инсайдерами

В Интернете циркулируют сообщения о том, что будущий преемник консоли Switch от Nintendo, предварительно названный Switch 2, будет предлагать обратную совместимость для физических игровых карт и цифровых покупок из текущей библиотеки Switch. Хотя Nintendo еще официально не анонсировала новую консоль, утечки указывают на то, что ее запуск состоится уже в следующем месяце. Заявления об обратной совместимости впервые появились в прошлом году, когда президент Nintendo America Дуг Баузер намекнул на поддержку преемственности между поколениями консолей, чтобы минимизировать падение продаж при смене оборудования. Новый импульс подобным слухам придал инсайдер игровой индустрии Фелипе Лимы и PH Brazil, которые во время недавних подкастов заявили, что Switch 2 имеет функцию обратной совместимости, уже используемую разработчиками игр.

Известные источники информации об играх, например, NateTheHate и другие подтвердили, что проводится тестирование текущих игр Switch на новом оборудовании. Если это правда, то эта обратная совместимость будет шагом, ориентированным на потребителя, который откажется от прошлых тенденций Nintendo по обеспечению полного разрыва между консольными экосистемами. Хотя детали остаются неподтвержденными Nintendo, несколько заслуживающих доверия источников указывают на грядущего преемника Switch, который позволит геймерам использовать как физические, так и цифровые версии игр, чтобы продолжать наслаждаться релизами текущего поколения. Если совместимость сохранится, то аппаратная платформа должна быть изготовлена тем же производителем, а именно компанией NVIDIA, которая ответственна за изготовление чипсета Tegra X1 для Nintendo Switch. В обновленной версии чипсет может использоваться платформы NVIDIA Orin на базе графического процессора Ampere с поддержкой DLSS, но официальные подробности пока неизвестны.