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goldas
Раскрыты характеристики Xiaomi Watch 2
Новинка будет очень похожа на модель Xiaomi Watch 2 Pro, различаясь лишь в деталях

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 Xiaomi выпустила умные часы Watch 2 Pro в сентябре прошлого года. Теперь сообщается, что компания работает над новыми умными часами. Предполагается, что новинка откажется от суффикса «Pro» и будет называться просто Xiaomi Watch 2. Теперь Winfuture поделился ключевой информацией о предстоящем носимом устройстве бренда. Публикация также дает нам возможность взглянуть на Xiaomi Watch 2.

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 Согласно сообщению, Xiaomi Watch 2, скорее всего, будут иметь тот же дизайн, что и Watch 2 Pro, за исключением одного отличия – у них не будет работающей заводной головки с правой стороны. Часы будут оснащены тем же 1,43-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей и режимом always-on display. Экран окружен большой рамкой, которая не видна на первый взгляд из-за стеклянного покрытия. Умные часы будут водонепроницаемыми до давления 5 атм.

 Предполагается, что Xiaomi Watch 2 работает на четырехъядерном чипсете Snapdragon W5+ Gen 1, который использует модель Pro. Сообщается, что время автономной работы устройства составит до 65 часов. Носимое устройство будет работать на WearOS от Google и может поставляться с предустановленными приложениями, такими как Google Wallet, Google Maps, Play Store и другими. Xiaomi Watch 2 будет оснащен интерфейсами Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC, поддерживать GPS и GNSS. LTE-совместимого варианта устройства не будет.

 Что касается здоровья, то Xiaomi Watch 2 будут поддерживать 150 спортивных режимов. Часы также будут оснащены обычными датчиками, такими как монитор сна, датчик SpO2, пульсометр и счетчик шагов.

 В сообщении добавляется, что Xiaomi Watch 2 уже продаются у ряда розничных продавцов по цене от 199 до 219 евро в зависимости от рынка.

#xiaomi #умные часы #smart watch #умные часы xiaomi #xiaomi watch 2 pro #snapdragon w5+ gen 1 #xiaomi watch 2
Источник: gizmochina.com
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