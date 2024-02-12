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goldas
Gigabyte выпустила видеокарту Radeon RX 7900 GRE
Компания присоединяется к остальным производителям, решившим выпускать эксклюзивную модель RX 7900 GRE

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 Линейка видеокарт Gigabyte Radeon RX 7000 предлагает ограниченный выбор дизайнов, которые включают эталонные модели AMD, специальную серию Gaming и единственную карту AORUS Elite, представленную моделью RX 7900 XTX. По сравнению с линейкой NVIDIA RTX 40 этот ассортимент может показаться менее впечатляющей.

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 Компанию, похоже, этот факт не беспокоит, и теперь она представляет совершенно новую модель в этой линейке, а именно Radeon RX 7900 GRE. Карта войдет в серию Gaming и позаимствует дизайн у модели Radeon RX 7800 XT.

 Как известно, видеокарта Radeon RX 7900 GRE, также известная как Golden Rabbit Edition, изначально была ориентирована специально на китайский рынок. С тех пор графический ускоритель расширил свою доступность в других регионах мира, включая Европу и некоторые азиатские страны.

 Напомню, что в RX 7900 GRE используется графический процессор Navi 31 XL, который представляет собой уменьшенный по размеру вариант полноценного графического процессора Navi 31, использующегося в моделях RX 7900 XT и RX 7900 XTX. Графический процессор поставляется в меньшем корпусе, сравнимом с Navi 32. Таким образом, партнеры компании AMD могут повторно использовать ту же конструкцию платы из своих моделей RX 7800 XT/7700 XT, особенно с учетом требований к системе питания. RX 7900 GRE на самом деле требует меньше энергии в 260 Вт, что на 3 ватта меньше, чем 7800 XT.

 Компания пока не предоставила подробную информацию о тактовой частоте, но, судя по названию графического ускорителя, он будет иметь заводской разгон прямо из коробки. Gigabyte еще нигде официально не представила эту модель, но пользователи могут найти упоминания о модели в Японии, что указывает на возможность её выпуска и там.

#amd #видеокарты #gigabyte #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rx 7800 xt #rx 7900 gre
Источник: videocardz.com
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