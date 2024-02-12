Стоимость RTX 2000 ADA с 16 ГБ памяти составляет 625 долларов

Новым дополнением к линейке графических процессоров NVIDIA для рабочих станций является RTX 2000 ADA, седьмая модель в этой серии. Как и RTX 4000 SFF, новинка имеет низкопрофильную конструкцию небольшого форм-фактора, устраняющую необходимость во внешних разъемах питания, с ограничением мощности 70 Вт.

реклама

В отличие от графического процессора AD104 в RTX 4000 с 6144 ядрами, RTX 2000 ADA имеет конфигурацию, состоящую всего из 2816 ядер CUDA. Для неё NVIDIA выбрала вариант графического процессора AD107, а это означает, что AD106 еще не использовался ни в одной настольной карте для рабочих станций.

RTX 2000 ADA является преемником RTX 2000 (Ampere) с 12 ГБ памяти. Вопреки утечке информации, RTX 2000 ADA оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 ECC, что вдвое превышает ранее предполагаемое значение. Однако графический процессор сохраняет ограничение на 128-битную шину памяти. Кроме того, этот ускоритель также ограничен интерфейсом PCI Express 4.0 х 8.

NVIDIA RTX 2000 Ada использует новейшие технологии архитектуры графического процессора NVIDIA Ada Lovelace, в том числе:

• Ядра RT третьего поколения: производительность трассировки лучей до 1,7 раз выше для высокоточного фотореалистичного рендеринга.

• Тензорные ядра четвертого поколения: пропускная способность Al до 1,8 раз выше, чем у предыдущего поколения, со структурированной разреженностью и точностью FP8, что обеспечивает более высокую производительность вывода для инструментов и приложений с ускорением Al.

• Ядра CUDA: пропускная способность FP32 до 1,5 раз выше, чем у предыдущего поколения, что обеспечивает значительное повышение производительности при графических и вычислительных нагрузках.

• Энергоэффективность: повышение производительности до 2 раз в профессиональной графике, рендеринге, компьютерных и вычислительных нагрузках при той же мощности в 70 Вт, что и в предыдущем поколении.

• Иммерсивные рабочие процессы: повышение производительности до 3 раз для рабочих процессов виртуальной реальности по сравнению с предыдущим поколением.

• 16 ГБ памяти графического процессора. Расширенное пространство позволяет пользователям решать более крупные проекты, а поддержка памяти кода исправления ошибок обеспечивает большую точность и надежность вычислений для критически важных приложений.

• DLSS 3: обеспечивает прорыв в области графики на основе искусственного интеллекта, значительно повышая производительность за счет создания дополнительных высококачественных кадров.

• Кодер AV1: кодировщик NVIDIA восьмого поколения, также известный как NVENC, с поддержкой AV1 на 40 % эффективнее, чем H.264, что открывает новые возможности для вещательных компаний, стримеров и видеозвонков.

Карта оснащена четырьмя портами Mini-DisplayPort 1.4a, поэтому тем, кому требуется маломощный графический процессор с поддержкой DisplayPort 2.0/2.1, следует вместо этого присмотреться к предложениям от AMD и Intel.

Карта оценивается в 625 долларов без налогов и будет доступна у всех основных партнеров, таких как Arrow Electronics, Ingram Micro, Leadtek, PNY, Ryoyo Electro и TD SYNNEX. Компании Dell, HP и Lenovo также представят свои модели в апреле.