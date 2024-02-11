Данная цена доступна для покупателей в Германии в магазине Mindfactory

Mindfactory, один из известных немецких магазинов комплектующих для ПК, имеет специальную страницу под названием «Mindstar», на которой представлены товары со значительной скидкой. Стоит отметить, что у этого ритейлера есть определенные ограничения на продажи за пределами Германии. Клиентам из других стран, возможно, придется использовать сторонние службы доставки, чтобы принять участие в этих акциях.

реклама

Тем не менее тот факт, что такой крупный ритейлер предлагает скидки, может указывать на новую ценовую тенденцию, предполагающую, что розничные магазины и партнеры компании AMD готовы снизить стоимость популярного графического ускорителя для настольных ПК - Radeon RX 7800 XT.

Видеокарта PowerColor RX 7800 XT Hellhound теперь доступна у данного ритейлера всего за 499 евро, что более чем на 50 евро ниже рекомендованной розничной цены. Это не первый раз, когда стоимость этого ускорителя Radeon опускается ниже рекомендуемой розничной цены, но впервые он достигает отметки в 500 евро.

По данным сервиса сравнения цен Geizhals, это значение является самым низким за всю историю для этой модели, которая обычно продается примерно за 570 евро. Стоит подчеркнуть, что покупатели также могут найти другие модели по цене 530 евро, так что это не единственная карта, цена которой уже ниже рекомендованной.

Можно также обратить внимание на новую цену на Radeon RX 7900 XT. Как известно, эта модель дебютировала в Германии по цене 1049 евро в декабре 2022 года, а в конце января цена была снижена до 769 евро. Впервые этот ускоритель стал доступен по цене ниже 700 евро.

Как всегда, предложения Mindfactory сложно сравнивать с предложениями других ритейлеров, но следует рассматривать это как первый признак корректировки цены. Возможно, PowerColor сама скорректировала ценообразование, что привело к данному снижению стоимости видеокарт.