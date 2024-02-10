Всего для покупки доступны четыре модели ценой от 41500 долларов за систему с GH200 с памятью 576 ГБ

До сих пор суперчип NVIDIA GH200 Grace Hopper был доступен только для серверов, центров обработки данных и облачных систем, но некоторые производители теперь покупают эти ускорители и устанавливают их в готовые рабочие станции.

реклама

GPTshop предлагает четыре модели своих рабочих станций, включая вариант GH200 на 576 ГБ, вариант GH200 на 624 ГБ, а также две модели Special Edition. Цены на модели начинаются от 41500 долларов за версию с 576 ГБ и 48500 долларов за модели с 624 ГБ памяти.

Судя по спецификациям, суперчип NVIDIA GH200 Grace Hopper поставляется с тензорным процессором H100 и 72-ядерным процессором NVIDIA Grace. Модель на 576 ГБ поставляется с 480 ГБ памяти LPDDR5X для системной оперативной памяти и 96 ГБ памяти HBM3 для графического процессора. Модель на 624 ГБ поставляется с 480 ГБ LPDDR5X для системной оперативной памяти и 144 ГБ памяти HBM3. Обе модели оснащены межсоединениями NVLINK-C2C со скоростью 900 ГБ/с и имеют TDP, который можно регулировать в диапазоне от 450 Вт до 1000 Вт.

Говоря о самой системе, суперчипы NVIDIA GH200 Grace Hopper размещены в корпусе InWin Dubili с золотой окраской и поставляются с двумя высокоэффективными блоками питания мощностью 2400 Вт, двумя слотами PCIe Gen4 M.2 на материнской плате, двумя 2,5-дюймовыми SSD PCIe Gen4, поддерживает три карты расширения FHFL PCIe Gen5 x16 и имеет широкий набор портов ввода-вывода, включая 1 порт USB 3.0, 2 порта 10 GbE, 1 порт MiniDP, 1 порт Micro USB.

Кроме того, у покупателей есть выбор дополнительного оборудования, такого как сетевые карты, хранилище, графические процессоры, звуковые карты и т. д., но за дополнительную плату. Цены, по крайней мере, соответствуют рекомендованным.

Для охлаждения всего устройства в системе имеется радиатор, оснащенный одним вентилятором Noctua NF-A15 PWM, а само шасси оснащено 8 вентиляторами Noctua. Кроме того, можно заказать корпус в цвете Titanium Silver.

Довольно интересно наблюдать за появлением таких решений, поскольку спрос на ИИ растет и пока не показывает никаких признаков остановки или замедления. Можно ожидать, что GPTshop предложит будущие конфигурации с суперчипом Grace, который предлагает до 144 ядер, или недавно обновленные решения с графическими процессорами H200.