Карта будет представлена в двух версиях с немного различающейся стоимостью

Компания NVIDIA собирается выпустить новую видеокарту — RTX 2000 ADA. Это ещё одна модель, не требующая разъемов питания и входит в серию карт для рабочих станций. Фактически это последний ускоритель из серии Ampere, поскольку NVIDIA до сих пор не выпустила свою модель RTX 2000.

реклама

Портал Videocardz.com получил списки розничных продавцов, в которых указана цена карты примерно вдвое ниже модели RTX 4000 ADA. Кроме того, у данного ресурса появилось первое изображение этой модели, хотя и в меньшем разрешении. Также похоже, что NVIDIA выпустит две модели данного ускорителя.

• NVIDIA RTX 2000E ADA (900-5G192-2250-E00) стоимость 500-630 долларов;

• NVIDIA RTX 2000 ADA (900-5G192-2541-000) стоимость 600-650 долларов.

Насколько можно судить, вариант E, похоже, ориентирован на предприятия с долгосрочной поддержкой, в то время как обычный вариант представляет собой просто графический процессор для рабочих станций. Изменения в характеристиках пока неизвестны.

RTX 2000 ADA будет использовать конструкцию системы охлаждения своего аналога RTX 4000 SFF малого форм-фактора. Примечательно, что эта модель не требует каких-либо внешних источников питания, что указывает на потенциальный TDP, равный или ниже 70 Вт, обеспечивая как эффективность, так и прохладную работу ускорителя.

В списке продуктов раскрываются подробности о характеристиках, показывая конфигурацию памяти GDDR6 объемом 8 ГБ. Что интересно, так это подробности о поддержке PCle 4.0x16: если бы эта модель использовала графический процессор AD106, то шина PCle была бы ограничена 8 полосами. Однако если предположить, что это правда, то перед нами еще одна модель на графическом процессоре AD104.

Что касается времени выхода, то компания NVIDIA собирается анонсировать эту новую карту на следующей неделе.