Пока технология доступна пользователям Steam в режиме бета-версии, но до конца месяца её смогут использовать все игроки

Как и было обещано, AMD и Bethesda представили в Starfield технологию FidelityFX Super Resolution 3. Несмотря на то, что AMD была партнером при запуске этой игры на ПК, а также тот факт, что технология FSR3 была анонсирована более года назад, игра не поддерживала FSR3 изначально, к разочарованию многих геймеров. Игра получила поддержку DLSS3 с Frame Generation от Nvidia в ноябре прошлого года, без каких-либо признаков FSR3.

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Теперь долгое ожидание закончилось, и функцию FSR3 можно включить в игре, но только если вы используете Steam и выбираете бета-сборку вручную. Игра с FSR3 должна выйти для всех игроков позднее в этом месяце.

Компании AMD и Bethesda рекомендуют пользователям отключить вертикальную синхронизацию и в идеале использовать монитор с поддержкой переменной частоты обновления. FSR3 поддерживает генерацию кадров не только для новейших графических ускорителей AMD на архитектуре RDNA3. Даже серии GeForce RTX 20 и 30 должны поддерживать эту технологию, чего не скажешь о функции генерации кадров DLSS3 от самой Nvidia.

На сегодняшний день к списку игр с поддержкой FSR3 присоединилась ещё одна игра. Многие геймеры все еще ждут такие игры, как Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Frost Punk 2, относительно которых в разные моменты времени было объявлено о поддержке этой технологии.