Именно столько сейчас стоит данная видеокарта в магазине Newegg

AMD Radeon RX 7700 XT не завоевала особой популярности среди геймеров, в основном это можно объяснить его высокой ценой. Первоначально карта была выпущена по цене 449 долларов вместе с RX 7800 XT за 499 долларов, но объем продаж этой модели составил лишь небольшую часть от полноценной карты на базе GPU Navi 32.

Однако сейчас на веб-сайте Newegg проводится акция, в которой представлены две модели от PowerColor по цене 353 и 357 долларов, что почти на 100 долларов ниже официальной рекомендованной розничной цены. И это несмотря на отсутствие официального снижения цен со стороны AMD на эту модель. Также нет никаких признаков каких-либо запланированных корректировок стоимости карты. Тем не менее эта акция может быть намеком на потенциальное снижение стоимости, особенно учитывая нехватку на рынке моделей на архитектуре RDNA2, таких как RX 6700 XT.

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AMD Radeon RX 7700 XT оснащена графическим процессором Navi 32 XL с 3456 потоковыми процессорами. Кроме того, эта карта поставляется с ограниченной 192-битной шиной памяти, поддерживающей конфигурацию памяти GDDR6 объемом 12 ГБ. Это означает уменьшение объема памяти на 4 ГБ по сравнению со старшей моделью RX 7800 XT.

Обе карты PowerColor оснащены системой охлаждения с тремя вентиляторами, но только модель Hellhound может похвастаться заводским разгоном до 2599 МГц. Эта модель также немного толще (2,5 слота), а Fighter представляет собой бюджетную конструкцию компании.