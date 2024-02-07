Интересно, что изначально такая функция была заявлена для потребительских APU AMD Ryzen 8000G

Когда в начале января AMD официально представила свои ускоренные процессоры серии Ryzen 8000G для настольных компьютеров, компания упомянула, что они поддерживают память ECC. С тех пор компания незаметно удалила упоминание о данной возможности со своего сайта, как отмечают пользователи Reddit.

Сотрудники ресурса Tom's Hardware попросили AMD прояснить ситуацию, и им сообщили, что компания действительно удалила упоминания о технологии ECC из спецификаций своих процессоров Ryzen 3 8300G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8700G. Эту технологию также нельзя использовать на материнских платах, поэтому похоже, что эти процессоры действительно не поддерживают технологию ECC.

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Было бы неплохо иметь поддержку ECC на новейших потребительских APU AMD Ryzen 8000G. Эта технология обычно используется процессорами AMD Ryzen Pro. Поэтому для компании было бы странным шагом добавить поддержку в обычные чипы. Тем не менее вполне можно ожидать, что еще не анонсированные APU AMD Ryzen Pro 8000G будут поддерживать ECC, а также другие возможности профессионального уровня, такие как удаленное управление DASH, технологию шифрования AMD Memory Guard DRAM и другие преимущества AMD Pro.

Линейка AMD Ryzen серии 8000G включает четыре модели, совместимые с платформами AM5. В недорогих Ryzen 3 8300G и Ryzen 5 8500G используются также ядра Zen 4c высокой плотности, и они оснащены графическим процессором Radeon 740M. В более дорогих Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G используется более совершенный кристалл Phoenix, который включает в себя до восьми высокопроизводительных ядер Zen 4 и оснащен графическим процессором Radeon 780M. Гибридные процессоры на базе Phoenix предназначены для обеспечения более высокой производительности как в общих вычислительных, так и в графических задачах. Кроме того, платформа Phoenix включает в себя ускоритель искусственного интеллекта Ryzen для расширения возможностей машинного обучения.

Хотя поддержка ECC не поддерживается обычными процессорами AMD Ryzen серии 8000G, она, безусловно, будет поддерживаться ускоренными процессорами AMD Ryzen Pro серии 8000G, когда бы они ни появились. На данный момент неясно, когда это произойдет, но разумно ожидать, что они появятся в ближайшие месяцы.