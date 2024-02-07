Надежный инсайдер поделился новыми изображениями Zenfone 11 Ultra, следующего флагманского смартфона Asus. Как и ожидалось, Zenfone 11 Ultra по сути представляет собой переименованный ROG Phone 8, хотя и с элементами дизайна Zenfone

Прошло совсем немного времени с тех пор, как в сети появились первые, казалось бы, официальные изображения Asus Zenfone 11 Ultra. Однако надежный инсайдер Эван Бласс теперь представил больше изображений того же устройства с более высоким разрешением, чем те, которые появлялись ранее. Утечка Бласса не только повышает достоверность предыдущих слухов о Zenfone 11 Ultra, но также дает первую возможность увидеть всё устройство и дисплей целиком.

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Сюрпризов от новой утечки немного. Zenfone 11 Ultra превращается в своего рода обновленный телефон ROG Phone 8. 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей Zenfone 11 Ultra с частотой 144 Гц имеет тонкие рамки, тонкий подбородок и небольшое отверстие по центру для фронтальной камеры. Сходство наблюдается и в других деталях. Zenfone 11 Ultra также использует плоский дисплей, что становится тенденцией среди крупных флагманов, таких как Pixel 8 Pro и Galaxy S24 Ultra.

Zenfone 11 Ultra также имеет слегка изогнутую заднюю панель, которая сужается к черной средней рамке независимо от цветового варианта задней панели. По какой-то причине в просочившихся рекламных изображениях Бласса отсутствует лимонно-зеленый оттенок, который был показан в прошлый раз. В любом случае, все модели Zenfone 11 Ultra будут поставляться с асимметричным корпусом камеры, который выглядит проще, чем его аналог в игровых смартфонах ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro. Более того, бренд ROG уступил место дизайну, вдохновленному серией Zenbook. В настоящее время неясно, собирается ли Asus продавать младшую версию Zenfone 11 Ultra, хотя есть свидетельства того, что стандартный Zenfone 11 тоже находится в разработке.