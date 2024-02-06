В комплект корпуса входят 3 120-мм вентилятора с RGB-подсветкой и пылевой фильтр

За последние несколько лет было выпущено несколько корпусов для ПК с деревянной тематикой — в частности, Fractal Design North, а также дополнительные деревянные панели корпуса для Corsair 4000D/5000D, и это лишь некоторые из них. Компания Sharkoon, следуя этой тенденции, представила новейший корпус Rebel C70G RGB в форм-факторе Mid-Tower, но, чтобы выделиться среди остальных, этот корпус оснащен колоссальными 11 посадочными местами для 120-мм вентиляторов.

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Корпус настолько ориентирован на максимальный воздушный поток, насколько это возможно для корпуса средней высоты. 11 креплений для вентиляторов разбросаны по всему корпусу: три крепления спереди, сверху и сбоку, а также заднее крепление для вытяжки и дополнительное крепление за лотком материнской платы.

Большинство монтажных отверстий можно использовать для установки 120-мм вентиляторов или радиаторов. Верхние, боковые и передние кронштейны могут вмещать радиаторы размером до 360 мм, а заднее крепление ограничено радиаторами на 120 мм. На креплении за материнской платой недостаточно места для установки радиатора.

Обширный набор креплений для вентиляторов дополняется панелями с оптимизированным воздушным потоком, окружающими переднюю и верхнюю часть корпуса, а также боковые стороны. Передняя панель имеет отделку под дерево с шестью опорами, расположенными на расстоянии друг от друга — аналогично Fractal Design North. За стойками можно легко увидеть три из четырех 120-мм вентиляторов RGB, входящих в комплект поставки, а также прилагаемый пылевой фильтр. В отличие от деревянной передней панели, верхняя панель выполнена из перфорированной сетки.

Согласно странице продукта Sharkoon, корпус C70G может быть оснащен полностью сетчатой металлической боковой панелью вместо боковой панели из закаленного стекла. Металлическая сетка не так распространена в современных корпусах, а панель, полностью состоящая из сетки, встречается довольно редко. Это вариант, который потенциально может еще больше снизить температуру компонентов по сравнению с закаленным стеклом.

Помимо охлаждения, C70G представляет собой типичный корпус форм-фактора ATX с расположенным снизу блоком питания с перфорированным кожухом, закрывающим всю нижнюю часть. В корпус можно установить до трех 3,5-дюймовых жестких дисков или трех 2,5-дюймовых твердотельных накопителей, а также семь карт расширения PCIe.

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Корпус поддерживает материнские платы Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарты длиной до 40 см, процессорные кулеры высотой до 16,5 см и блоки питания длиной до 27 см. Также имеется передняя панель ввода-вывода с одним портом USB 3.2 Type-C Gen 2, двумя портами USB 3 Type-A и аудиоразъемом.