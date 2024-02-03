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Xiaomi Mix Fold 4 получит значительное обновление аппаратного обеспечения камер
Кроме того, новый флагман Xiaomi 14 Ultra получит три новых собственных чипа

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 Ходят слухи, что Xiaomi собирается впервые в этом году вывести свои складные устройства на мировой рынок. Предполагается, что Mix Flip будет представлен на выставке MWC в этом месяце в качестве альтернативы грядущему Galaxy Z Flip6 от Samsung, но именно Mix Fold 4 станет по-настоящему премиальным складным устройством Xiaomi в этом году.

 Хотя неизвестно, когда будет выпущен Mix Fold 4, можно ожидать, что он появится гораздо позже в этом году, вероятно, примерно в октябре, и произойдет это с множеством обновлений по сравнению с прошлогодним Mix Fold 3. Согласно новой утечке, в Mix Fold 4 будет улучшено аппаратное обеспечение камеры: сенсор на 50 МП будет заменен на более мощный. В дополнение к этому, Mix Fold 4 будет оснащен сверхширокоугольным объективом, объективом с 3-кратным оптическим увеличением и перископической камерой с 5-кратным зумом. Также сообщается, что складной смартфон получит новую улучшенную оптику.

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Mix Fold 3

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 Между тем флагманский телефон Xiaomi 14 Ultra должен дебютировать с тремя дополнительными чипами. В течение последних нескольких лет Xiaomi приступила к разработке собственных чипов для своих устройств премиум-класса, и это продолжится в предстоящем Xiaomi 14 Ultra. По словам Картикея Сингха, флагман, который, как ожидается, будет представлен позднее в этом месяце, будет оснащен чипом для обработки изображений Surge C4, чипом контроля зарядки Surge P3 и чипом управления аккумулятором Surge G3.

#xiaomi #xiaomi 14 ultra #mix fold 3 #mix fold 4
Источник: notebookcheck.net
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