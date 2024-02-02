В сети замечен процессор Intel Arrow Lake-S с 24 потоками, без поддержки Hyper Threading и технологии AVX512

Hyper Threading — это технология одновременной многопоточности, которая позволяет физическим ядрам процессоров Intel выполнять две задачи одновременно, эффективно действуя как два логических ядра. Intel представила гиперпоточность более 20-ти лет назад в 2002 году со своей архитектурой Xeon. После выпуска потребительские процессоры Core и Core 2 не поддерживали эту технологию, но в конечном итоге Intel повторно представила Hyper Threading с микроархитектурой Core i7 Nehalem в 2008 году. Похоже, что гиперпоточность может снова исчезнуть из процессоров Intel Core.

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Intel уже представила некоторые изменения в своем процессоре Core, ограничивающие гиперпоточность. Так называемые эффективные ядра (E-Cores), присутствующие сейчас в подавляющем большинстве процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, не поддерживают HT. По этой причине определение спецификаций для каждой модели является настоящей головной болью, особенно теперь, когда также представлен третий тип ядер, называемых LP-ядрами, расположенными в кристалле чипсета. Ни E-Core, ни LP-Core не поддерживают HT, и, судя по последним утечкам, производительные ядра следующего поколения также не будет поддерживать HT.

﻿Слухи основаны на слайдах, опубликованных Yuuki_AnS, в которых упоминалось 8 ядер IA и 8 потоков, хотя вместо этого должно было быть указано 16 потоков. На этих слайдах основное внимание уделяется архитектуре Arrow Lake-S (где S означает настольный вариант), основанной на платформе MTL-S (Meteor Lake). Ожидается, что новая серия будет выпущена в различных конфигурациях с ядрами 8P + 16E, 6P + 16E или 6P + 8E.

Этот слух теперь подкрепляется еще одной утечкой от InstaLaX64, которая обнаружила процессор Arrow Lake-S с 24 потоками. Если бы это была конфигурация ядер 8P+16E, то речь шла бы о 32 потоках.

Похоже, что серия клиентских процессоров Intel следующего поколения, первая из которых будет выпущена под новым брендом Core Ultra, в конце концов не будет иметь гиперпоточности. Стоит отметить, что дизайн AMD Zen4 и Zen4c не ограничивает гиперпоточность. Однако неясно, что будет с будущими микроархитектурами AMD и продолжат ли они поддерживать данную технологию.

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В утечке из InstaLaX64 также упоминается, что текущий инженерный образец работает на частоте 3 ГГц и не поддерживает инструкции AVX512.