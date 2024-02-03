Интересно, что это относится в основном к эталонной модели от Nvidia, так как большинство производителей используют в качестве основы для новинки оригинальные печатные платы от RTX 4080

Большинство обозревателей сосредоточили внимание на производительности обновленной видеокарты RTX 4080 SUPER. Внутренним компонентам практически не уделялось внимания, которые, как многие подозревали, в основном идентичны оригинальной модели. Конечно, RTX 4080 SUPER имеет новую цветовую схему, новый графический процессор и более быструю память, но в дизайне платы также произошли неожиданные изменения.

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Как сообщает Geekerwan, новая RTX 4080 SUPER имеет немного упрощенную подсистему питания, чем RTX 4080. NVIDIA сократила количество фаз GPU с 13 до 11 и с 3 до 2 фаз памяти. Также отсутствует одна фаза возле разъема питания. Это не серьезное изменение, но интересный ход, учитывая, что графический ускоритель RTX 4080 SUPER имеет больше ядер и более быструю память. Однако стоит отметить, что, например, образец ASUS ROG STRIX, также протестированный Geekerwan, имеет ту же схему питания, что и оригинальная версия.

Geekerwan считает, что это изменение в дизайне печатной платы позволило NVIDIA снизить энергопотребление во время игр. Несмотря на то, что карта имеет TDP 320 Вт, во время игры карте требуется 246 Вт, что меньше, чем 251 Вт у RTX 4080. Эти цифры сообщает NVIDIA на официальном сайте:

﻿Как заметил тот же обозреватель, в кодовом названии графического процессора также произошло небольшое изменение: RTX 4080 SUPER помечена как PRESS SAMPLE. Обычно рецензенты получают ранние образцы из первоначальных производственных партий, часто с маркировкой «QUAL SAMPLE» или вообще без маркировки. NVIDIA впервые использует новую маркировку, предположительно только для своей версии Founders Edition.

Насколько можно судить, это не характерно для RTX 4070 SUPER, а 4070 Ti SUPER и все предыдущие карты (RTX 4060Ti/4060/4070Ti) не имели дизайна Founders Edition, следовательно, такой маркировки не было.

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﻿Это не очень важные изменения, но некоторые рецензенты обнаружили интересные детали. Практически все карты RTX 4080 SUPER имеют в основе оригинальные версии RTX 4080 и, учитывая, что обе карты имеют схожие требования к TDP, партнеры Nvidia не удосужились изменить дизайн своих печатных плат. Однако по какой-то причине NVIDIA решила сделать подобное в своей версии Founders Edition.