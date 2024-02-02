Правда отрыв от преследователей минимален и укладывается в погрешность измерений

Каждый месяц AnTuTu публикует два списка смартфонов, показавших лучшие результаты за месяц. Эти рейтинги в основном касаются того, сколько баллов получил каждый телефон Android в сравнительном анализе. В двух списках за январь 2024 года два телефона Android с чипсетами Dimensity показали лучшие результаты, чем остальные.

Если конкретно, то в списке лучших флагманских телефонов Android по версии AnTuTu за январь 2024 года Oppo Find X7 занял первое место. Он оснащен флагманским чипсетом Dimensity 9300 и набирает 2 209 932 балла в AnTuTu v10. IQOO 12 Pro занимает почетное второе место с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Он набрал 2 206 859 баллов в инструменте сравнительного анализа.

реклама

Третий по производительности флагманский Android-телефон в списке — это Asus ROG Phone 8 Pro. Он также оснащен Snapdragon 8 Gen 3, но получает немного меньшую оценку — 2 204 998 баллов. Здесь следует отметить, что разница между результатами трех лучших телефонов незначительна, и её можно списать на погрешность измерений.

Таким образом хотя MediaTek Dimensity 9300 и лидирует, разница в баллах со 2-м составляет всего 3073 балла, что не существенно для бенчмарка AnTuTu. Но есть заметная разница для телефонов ниже первых трех позиций, которые оснащены теми же чипсетами, что и смартфоны из первых трех позиций. Вероятно, это связано с лучшими системами охлаждения, установленными в тройке лучших телефонов.

В новом списке лучших Android-телефонов среднего класса по версии AnTuTu Redmi K70E занял первое место с Dimensity 8300 Ultra. Он набрал 1 382 150 баллов, а Realme GT Neo5 SE с Snapdragon 7+ Gen 2 — 1 152 981. В этом случае разница в баллах заметна, а это означает, что MediaTek 8300 Ultra является более производительной мобильной системой на чипе среднего класса.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит отметить, что оценка в тестах не должна быть единственным фактором, который следует учитывать перед покупкой смартфона, но игнорировать его тоже нельзя. В конце концов, это дает представление о том, насколько хорошо телефон будет работать в реальных условиях.