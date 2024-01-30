Стоимость топового варианта с процессором Core Ultra 7-155H 1 ТБ памяти составит 800 долларов

Компания MSI официально опубликовала цена на свою портативную консоль MSI Claw: стоимость начинается с 699,99 долларов и доходит до 799,99 долларов. Кроме того, на вопрос, касающийся поддержки переменной частоты обновления дисплея Claw (VRR), The Verge ответила, что 7-дюймовый экран устройства с разрешением 1080p поддерживает частоту от 48 до 120 Гц.

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Официальные цены MSI ставят портативное игровое устройство Claw в разряд дорогих игровых систем. Главный конкурент Claw, консоль Asus ROG Ally в настоящее время стоит 599,99 долларов за версию с процессором AMD Ryzen Z1 Extreme и 399,99 долларов за вариант с более медленным чипом Ryzen Z1.

Недавние утечки тестов показывают, что Claw от MSI на базе Intel и ROG Ally от Asus на базе AMD не сильно отличаются друг от друга с точки зрения производительности, несмотря на разницу в базовых архитектурах. Кроме того, поскольку дата выпуска MSI Claw до сих пор неизвестна, возникает вопрос, как долго ещё она не появится на полках магазинов, так как конкуренты не сидят на месте, а Asus заявила о работе над ROG Ally 2.

Что касается технических характеристик Claw, то они выглядят следующим образом:

Стоит обратить внимание, что экран Claw поддерживает технологию VRR для более плавного изображения на экране. MSI сообщила The Verge, что 7-дюймовый экран Claw с разрешением 1080p сможет динамически регулировать частоту обновления от 48 до 120 Гц. Конкурент в лице Lenovo Legion Go, например, позволяет пользователям вручную выбирать частоту обновления между 60 Гц и 144 Гц, но не имеет функции динамического изменения.

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Также ходят слухи, что в разработке находится конфигурация MSI Claw с 32 ГБ оперативной памяти. Однако подробности об этой предполагаемой конфигурации на данный момент не появились, а топовая конфигурация по цене 799,99 долларов имеет те же 16 ГБ оперативной памяти, что и ее более дешевые варианты. Возможно, модель на 32 ГБ будет добавлена в ассортимент позже, если консоль будет пользоваться достаточным спросом.