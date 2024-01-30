Несмотря на отмену обзоров RTX 4080 Super 30 января, результаты тестов появились в сети, и они крайне разочаровывают

Как вчера стало известно, NVIDIA отложила выпуск обзоров RTX 4080 SUPER. Точная причина этой задержки — проблема с предоставлением модели Founders Edition обозревателям. Некоторые карты просто прибыли слишком поздно, чтобы дать каждому рецензенту одинаковое количество времени для тестирования. В результате дата была перенесена на один день, на 31 января. Именно поэтому сегодня не вышли обзоры RTX 4080 SUPER, даже так называемых моделей с рекомендованной ценой, но всё оказалось не так плохо.

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RTX 4080 SUPER является весьма важной моделью для Китая. Если бы не RTX 4090D, то в стране не было бы доступной видеокарты высокого класса. Однако у RTX 4090D есть два недостатка: она дорогая и имеет ограничение для разгона. Видеокарта RTX 4080 SUPER в такой ситуации должна стать более предпочтительным вариантом, который будет доступен в индивидуальном дизайне без каких-либо ограничений. Что еще более важно, карта стоит дешевле оригинальной RTX 4080.

Несмотря на перенос обзоров, один из рецензентов из Гонконга под ником "chaowanke" опубликовал сегодня обзорное видео о RTX 4080 SUPER, утверждая, что карта была куплена им самостоятельно, а значит, эмбарго на него не может распространяться. Тестирование карты началось в понедельник, и сегодня пользователем были представлены как синтетические, так и игровые тесты.

Обзор основан на модели AX GAMING X3W, которая представляет собой белый графический ускоритель, разработанный специально для китайского рынка. AX GAMING — это суббренд компании Inno3D.

﻿Тестирование проводилось на системе с процессором Core i7-14700K и 32 ГБ памяти DDR5-6000. Карта сравнивалась с RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 Ti SUPER, наиболее близкими Sмоделями в линейке RTX 40. Важная деталь заключается в том, что RTX 4080, основанная на дизайне Inno3D, имеет тактовую частоту на 60 Гц выше, чем у большинства нестандартных разработок.

Рецензент подтверждает, что разница между RTX 4080 SUPER и RTX 4080 достигает 2,4% в синтетических тестах, а иногда показывая худшую производительность даже в играх.

Как видно из представленных диаграмм ﻿RTX 4080 SUPER абсолютно не оправдывает своего существования. Возможно такая картина имеет место только в отношении карты от Inno3D, однако, если это будет относиться ко всем моделям RTX 4080 Super, то игроки могут остаться на оригинальной RTX 4080, если найдут выгодное предложение на неё в магазинах, либо предпочтут хотя и более дорогую RTX 4090, но значительно более производительную.

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