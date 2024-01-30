Модель MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6 ГБ выставлена на продажу розничным продавцом в Австрии за 245 евро

"Новейшая" видеокарта GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти только что была замечена в Европе. В первоначальных сообщениях предполагалось, что она будет выпущена в первом квартале, возможно, уже в феврале. Эти предположения подтвердились, поскольку NVIDIA и ее партнеры сейчас завершают разработку своих бюджетных моделей.

реклама

Интересно, что версия MSI RTX 3050 из серии Ventus 2X в Австрии имеет удивительно высокую цену для данного ускорителя. Эта модель стоимостью 245 евро оказывается дороже оригинальной версии с объемом памяти 8 ГБ. Несмотря на то, что цена выглядит довольно странной, список подтверждает, скорое появление в продаже данной противоречивой модели.

Что касается характеристик, похоже, что магазин полагался на информацию, предоставленную дистрибьютором, которая, насколько мы можно судить не совсем точна. Ожидается, что карта будет иметь 2304 ядра CUDA, что на 10% меньше по сравнению с оригинальной моделью на 8 ГБ. Также наблюдается значительное снижение пропускной способности памяти (на 25%) и энергопотребления (снижение на 46%).

Вопреки заявлению продавца о TDP в 130 Вт, характеристики, которые появились в сети ранее, предполагают, параметр TDP на уровне 70 Вт. Фактически, TDP выше 100 Вт, поставит под сомнение предыдущие утечки о версии карты KalmX от Palit с пассивным охлаждением.

Согласно более ранним слухам, карта должна стоить 179 долларов, то есть более чем на 60 долларов дешевле, чем версия на 8 ГБ на момент запуска. Модель RTX 3050 8 ГБ, похоже, постепенно исчезнет из магазинов. На данный момент карта RTX 3050 Ventus 2X 8 ГБ от MSI продается по средней цене 219 долларов. Так что, без сомнения, указанная в новости цена не является точной.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



