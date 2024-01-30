MSI Z790MPOWER OC оснащена специальной функциональной платой для разгона

MSI Z790MPOWER представляет собой новейшую материнскую плату стоимостью 199 долларов, предназначенную для максимального разгона и заменяющую высокопроизводительные платы линейки UNIFY в серии Intel 700. Отдавая приоритет возможностям разгона, MSI стремилась поддерживать привлекательное соотношение цены и функциональности.

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Эта плата обладает внушительными характеристиками, обычно присущими более дорогим моделям, таким как серия MSI MEG. В комплект поставки входит встроенный тактовый генератор и функция смещения BCLK от MEG, что повышает ценность данной модели.

Так как плата Z790MPOWER выполнена в﻿ форм-факторе Micro-ATX, то она оснащена двумя слотами памяти DDR5, при этом особое внимание уделяется поддержке высокопроизводительной памяти с разгоном. Она поддерживает профили XMP со скоростью до 8000 МТ/с и выше. MSI сотрудничала с различными производителями, в результате чего память под брендом MPOWER начали производить такие компании, как G.Skill, OLOY, Asgard и BIWIN, некоторые из которых изображены ниже:

﻿Еще одна особенность, которая не очень распространена в ценовом диапазоне до 200 долларов — это специальная дополнительная плата для разгона. Так называемая EZ Dashboard имеет несколько функций, например, позволяет пользователям включать/перезагружать, очищать данные CMOS или проверять светодиод на наличие отладочных данных. Это обязательный аксессуар для разгона, который обычно уже установлен непосредственно на материнских платах высокого класса. Однако, поскольку это отдельная печатная плата, подключаемая по кабелю, она, безусловно, должна упростить разгон, особенно при использовании экзотического охлаждения.

﻿Ниже представлен список функций Z790MPOWER:

• Поддержка разблокировки IA CEP и различные функции разгона;

• Совместимость с процессорами LGA1700;

• Встроенный тактовый генератор;

• Поддержка уникальной функции смещения BCLK от MEG;

• Оптимизированные слоты памяти;

• Повышенный верхний предел совместимости памяти;

• Большой задний I/O-кожух для контроля нагрева;

• Поддержка до 128 ГБ оперативной памяти.

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Сейчас плата предлагается в Азии, и ссылок на продукцию в международных источниках пока нет. Похоже, первоначальное сообщение было верным, что MSI сначала выведет материнскую плату на азиатский рынок, а затем и в другие регионы.