Правда только на несколько дней по специальному промокоду в магазине Newegg

Видеокарта AMD RX 7800XT, оснащенная графическим процессором Navi 32 XT с 3840 потоковыми процессорами, оказалась довольно успешной для компании. В отличие от RX 7700 XT, RX 7800XT не только обладает отличными характеристиками, но и имеет разумную цену. Она также была выпущена в сентябре одновременно с обновлениями программного обеспечения AMD, включая технологию FSR3.

Что отличает RX 7800XT, так это его постоянная доступность по рекомендованной розничной цене (MSRP) в течение последних пяти месяцев, что является свидетельством её высоких показателей продаж. По сравнению со своим ближайшим ценовым конкурентом, GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, карта демонстрирует превосходную производительность. Однако теперь у неё появился новый конкурент в лице RTX 4070 SUPER, хотя и по цене на 100 долларов выше, которая действительно быстрее в игровых тестах.

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Теперь ASRock решила стать первым партнером AMD, который снизил цену на свою модель Radeon на базе Navi 32 до 490 долларов. Правда такая цена доступна по промокоду.

﻿Карта по-прежнему продается с кодом игры Avatar Frontiers of Pandora стоимостью 70 долларов. Стоит добавить, что данная акция будет действовать только ближайшие два дня.

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﻿Что касается самой карты, то это кастомный графический ускоритель с небольшим разгоном. Карта имеет игровую частоту 2169 МГц и частотой 2475 МГц в режиме ускорения, что примерно на 2% больше, чем у AMD, но это стандартный разгон для бюджетных моделей RX 7800 XT. Данная модель имеет 2,5-слотовую конструкцию с поддержкой трех портов DisplayPort 2.1 (UHBR3 13.5). Карта также оснащена одним разъемом HDMI 2.1. Размеры ASRocks Challenger составляют 26,7 см в длину и 13 см в ширину. Для работы требуется два стандартных 8-контактных разъема питания.