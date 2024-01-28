Впервые смартфон Xiaomi Mix Fold 4 получит защиту от воды и пыли

В настоящее время компания Xiaomi занята подготовкой к Всемирному мобильному конгрессу в конце февраля, на котором, вероятно, будут представлены не только Xiaomi 14 и, возможно, Xiaomi 14 Pro в качестве глобальных версий, но, очевидно, даже флагманский Xiaomi 14 Ultra в Европе. Однако в застенках компании уже давно проводится работа по созданию следующего поколения складных устройств Xiaomi. Ожидается, что преемник Mix Fold 3 впервые будет выпущен за пределами Китая в этом году, по крайней мере, по слухам, поскольку в базе данных IMEI была обнаружена ссылка на глобальную модель.

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Несколько дней назад один из источников уже упоминал, что конкурент Samsung Galaxy Z Fold5 и предстоящего Galaxy Z Fold6, выпуск которого ожидается летом, появится на европейском рынке. Теперь индийский инсайдер Картикей Сингх также предоставил дополнительную информацию о некоторых запланированных улучшениях. Судя по всему, грядущий Mix Fold 4 снова предложит серьезное обновление шарнира, как в своё время Mix Fold 3.

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По словам инсайдера, шарнир нового поколения будет еще более прочным и в то же время заметно легче — при весе 250 граммов Mix Fold на данный момент весит значительно больше, чем конкурент от Honor, который сейчас доступен в Европе. Xiaomi также, очевидно, хочет противостоять водонепроницаемым петлям Samsung с помощью Mix Fold 4, поэтому грядущая новинка также может впервые получить сертификацию IP. Разумеется, заявления инсайдера по-прежнему следует квалифицировать как слухи без каких-либо реальных доказательств.