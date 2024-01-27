Новинка стоимостью 200 долларов позволит разгонять память вплоть до DDR5-8000+

Судя по всему, существовала веская причина, по которой MSI решила не выпускать материнскую плату линейки UNIFY на базе чипсета Z790. MSI возвращает свою знаменитую серию MPOWER, которая в прошлом была популярна среди энтузиастов балующихся разгоном. Серия MPOWER изначально позиционировалась как сертифицированная для разгона, с упором на 24-часовую работу и стабильность питания.

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Возвращение серии MPOWER весьма удивительно, учитывая, что от этой серии компания отказалась почти семь лет назад, в эпоху чипсетов Z170/Z270, так же как и тот факт, что MSI сейчас представляет серию плат для сокета LGA1700, который должен быть заменен Intel к концу этого года.

Новейшая модель MPOWER разработана с учетом форм-фактора Micro-ATX. Ключевые особенности включают два слота памяти стандарта DDR5, два слота PCIe x16 и один слот PCle x1. Плата всячески рекламирует свои возможности и имеет на радиаторах перечисление многочисленных особенностей, таких как «Разгон», «Частота», «МГц», «Напряжение» и «Частота», подчеркивающими ее назначение. Этому способствует конструкция системы питания с 15 фазами и два 8-контактных разъема EPS для процессора. Новинка будет поддерживать процессоры Intel Core 12, 13 и 14 поколений.

﻿При запуске MSI гарантирует превосходную поддержку памяти, а сертификация продуктов от широкого круга партнеров повышает привлекательность серии материнских плат MPOWER. MSI подтверждает, что MPOWER будет поддерживать разгон памяти до DDR5-8000+ емкостью до 128 ГБ.

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﻿Согласно имеющейся информации, плата MSI Z790 MPOWER будет выпущена в самое ближайшее время с упором на азиатский рынок. Стоимость новинки оценивается в 199 долларов. В Китае плата должна стоить 1599 юаней.