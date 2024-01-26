Автомобиль получил традиционно стильный дизайн и отличные технические характеристики

Porsche наконец-то представила свой последний электромобиль (EV) — Porsche Macan Electric 2024 года. Этот полностью электрический внедорожник является не просто новой моделью, это сильный конкурент на рынке, где производители пытаются как-то выделиться от других. Благодаря обновленному дизайну, впечатляющим характеристикам и передовым технологиям Macan Electric устанавливает высокую планку для будущего электромобилей.

Путь Macan от популярного бензинового внедорожника до электромобиля представляет собой историю инноваций. Приверженность Porsche к тестированию и совершенствованию этой модели очевидна в ее обширных испытаниях в различных ландшафтах и климатических условиях, преодолевших более 2,1 миллиона миль.

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В основе Macan Electric лежит новая архитектура Premium Platform Electric (PPE) Volkswagen Group. Эта платформа обеспечивает большую мощность и больший запас хода, что по дальности даже превосходит собственную модель Taycan Porsche. Macan Electric выпускается в двух вариантах: Macan 4 и Turbo. Вариант Turbo особенно примечателен мощностью 630 лошадиных сил и крутящим моментом в 1130 Нм, обещая впечатляющую производительность.

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Однако дело не только в мощности и скорости. Macan Electric является примером роскоши и передового внешнего вида. Элегантный дизайн автомобиля с низким коэффициентом лобового сопротивления 0,25 не только привлекательный, но и функциональный, повышая энергоэффективность автомобиля. В салоне имеется три экрана, включая проекционный дисплей дополненной реальности, сочетающий роскошь с новейшими автомобильными технологиями.