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Nubia представила Red Magic 9 Pro White Special Edition за 812 долларов
Новинка имеет уникальный дизайн с гравировкой и имеет конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти

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 Бренд Nubia, производящий игровые телефоны Red Magic, представил специальную модель Red Magic 9 Pro в честь китайского Нового года. На момент первоначального анонса конкретные характеристики и другие подробности не были предоставлены.

 Теперь компания официально представила специальную версию Red Magic 9 Pro White, которую они назвали Cloud Dragon. Это специальное издание в настоящее время открыто для предварительных заказов, его выпуск запланирован на 29 января по цене 5799 юаней (812 долларов).

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 Модель специального выпуска имеет уникальную белую цветовую гамму с трехмерным микрогравированным рисунком дракона, придающим особую эстетику устройству. Он сохранил стандартный плоский дизайн Red Magic 9 Pro и высокопроизводительный дисплей. Кроме того, в комплект поставки входит специальный магнитный защитный чехол и зарядное устройство на 80 Вт из нитрида галлия.

 Под капотом Red Magic 9 Pro Cloud Dragon установлен мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Он также включает в себя массивный аккумулятор емкостью 6500 мАч.

 Что касается других характеристик, то телефон оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, частотой сенсора до 960 Гц, 10-битной глубиной цвета, 100% цветовой гаммой DCI-P3, яркостью до 1600 нит, затемнение DC и защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

 Кроме того, смартфон Red Magic 9 Pro дополнен чипом Red Core R2 Pro собственной разработки. Этот чип поддерживает игровые функции, такие как сенсорные кнопки с частотой 520 Гц.

 Для фотосъемки смартфон оснащен основной камерой на 50 МП с сенсором Samsung GN5 размером 1/1,57 дюйма и сверхширокоугольным объективом на 50 МП с углом обзора 120 градусов и сенсором Samsung JN1. Также имеется 16-мегапиксельная фронтальная камера под дисплеем для селфи.

 Дополнительные функции включают встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, 3,5 мм аудиоразъем, два динамика с DTS:X ULTRA и 3 микрофона. Телефон имеет размеры 163,98×76,35×8,9 мм и весит 229 г. Что касается возможностей подключения, то смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.4, USB Type-C и NFC.

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 Nubia также анонсировала модель Z60 Ultra Year of the Dragon Limited Edition в честь китайского Нового года, которая в настоящее время доступна для покупки.

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Источник: gizmochina.com
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