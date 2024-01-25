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Стоимость Lenovo Legion Go с Ryzen Z1 Extreme снижен на 50 долларов
Теперь младшую версию с 512 ГБ памяти можно купить за 649 долларов

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 Для тех кто ищет новое портативное игровое устройство на базе аппаратного обеспечения AMD, стоит обратить внимание на четыре варианта: обновленная Steam Deck, ROG Ally, один из китайских портативных компьютеров или новейший Legion Go от Lenovo. Последний был представлен в октябре и заставил ASUS на какой-то период снизить цену на свою консоль ROG Ally.

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 Legion Go имеет некоторые уникальные особенности, которые отсутствуют у консоли ASUS, а именно более крупный 8,8-дюймовый экран разрешением QHD с частотой обновления 144 Гц (у ROG Ally экран имеет диагональ 7 дюймов с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц), съемные контроллеры аналогично Nintendo Switch и возможность увеличения объема памяти.

 ﻿Как и ASUS, Lenovo выпустила две версии своей системы, но требовательным игрокам основное внимание следует уделить версии с процессором Ryzen Z1 Extreme, которая имеет гораздо лучшие характеристики графического процессора. Ryzen Z1 Extreme имеет в три раза больше ядер, чем Ryzen Z1, оснащен четырьмя вычислительными блоками RDNA3. Это важно, особенно для игровых устройств с разрешением выше 1080p.

 Консоль была представлена по цене 699 долларов, что, без сомнения, много, но все компании, ориентированные на рынок портативных устройств высокого класса, придерживаются этой цены. Даже предстоящая MSI Claw на базе процессора Intel Core Ultra будет стоить столько же. Но до Claw, вероятно, осталось ещё несколько недель, если не месяцев, поэтому геймеры, которые не хотят ждать того, что, скорее всего, будет предлагать аналогичную графическую производительность, могут рассмотреть возможность приобретения Legion Go на Amazon и BestBuy со скидкой.

 Консоль теперь доступна по цене на 50 долларов дешевле как для вариантов емкостью 512 ГБ, так и для модели с 1 ТБ памяти. Это означает, что портативный компьютер можно приобрести за 649 долларов за версию с 512 ГБ или 699 долларов с накопителем на 1 ТБ.

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 Скорее всего также стоит ожидать дальнейших скидок после выпуска MSI Claw. Судя по всему, цена останется единственным фактором, влияющим на завоевание популярности у покупателей и доступным для всех этих брендов, а новые версии консолей не появятся в ближайшее время.

#amd #lenovo #игровые консоли #steam deck #rog ally #ryzen z1 #legion go #ryzen z1 extreme
Источник: videocardz.com
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