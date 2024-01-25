Как всегда флагман Xiaomi получит самое передовое оборудование и технологии, а также станет лидером по их внедрению

Хотя глобальный выход смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro станет следующим крупным событием для китайской компании, ожидается, что Xiaomi вскоре после этого выпустит флагманскую модель Xiaomi 14 Ultra, которая займет первое место среди флагманов компании в этом году. Сегодня в сети появились предполагаемые основные характеристики премиального устройства перед его запуском.

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Благодаря инсайдеру Картикею Сингху, обычно надежному в своих прогнозах и сливах информации, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен 1-дюймовым сенсором Sony LYT-900 в качестве основной камеры, что, как сообщается, сделает смартфон первым устройством, выпущенным с этим сенсором в мире. OPPO Find X7 Ultra уже оснащен Sony LYT-900, но продаваться по всему миру он не будет. Кроме того, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен бесступенчатой регулируемой диафрагмой f1.6-f4.0, перископом с 3-кратным или 5-кратным увеличением, макротелеобъективом и линзами Leica Summilux.

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Что касается дисплея, то Xiaomi 14 Ultra оснащен изогнутым с четырех сторон дисплеем разрешением WQHD+ со встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Это сделает смартфон первым устройством Xiaomi, оснащенным ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, тогда как все предыдущие телефоны компании вместо этого использовали датчики оптического типа. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор емкостью 5200 мАч.