Новинка ничем не отличается по характеристикам графического процессора от модели RX 7600 кроме увеличенного объема памяти и немного повышенной тактовой частоты

Видеокарта AMD Radeon RX 7600 XT с сегодняшнего дня стала доступна для покупки. Эта модель среднего класса предназначена для игр с разрешением 1080p с текстурами высокого разрешения. Это незначительное обновление уже продаваемой карты RX 7600, выпущенной более полугода назад. Сейчас геймерам предлагается тот же графический процессор Navi 33 с 2048 потоковыми процессорами, но теперь с удвоенным объемом памяти.

реклама

AMD явно ориентируется на бюджетный сегмент, как и NVIDIA RTX 4060 Ti, которая сначала была анонсирована с 8 ГБ видеопамяти, а затем была обновлена до 16 ГБ. Radeon RX 7600 XT также поставляется с 16 ГБ видеопамяти, но ее узким местом является та же 128-битная шина памяти. Карта AMD имеет явное преимущество – это гораздо более низкая цена, однако, производительность её скорее будет не на уровне Nvidia.

﻿AMD также придется столкнуться с большей конкуренцией не только со стороны NVIDIA, но и со стороны Intel. Карты Intel Arc A770 и A750 очень тесно конкурируют с графическим ускорителем Radeon в игровых тестах, всё зависит от разрешения. Флагманская модель Intel A770, которая также доступна с 16 ГБ видеопамяти, имеет доступ к более широкой 256-битной шине памяти, и графический процессор Arc выглядит быстрее при разрешении 4K, но отставая на 9–10% от Radeon в тестах с разрешением 1080p/1440p.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

﻿При выпуске RX 7600 XT AMD также представила новый графический драйвер WHQL, который поддерживает технологию AFMF (Fluid Motion Frames). Теперь игроки могут использовать встроенные профили HYPR-RX для включения генерации кадров в любых играх, использующих API DX11/12. На данный момент NVIDIA не представила никакого конкурента с подобной функцией на уровне драйверов, и будет интересно посмотреть, как это отразится на графических процессорах Radeon. Кроме того, стоит отметить, поскольку эта функция является частью драйвера графического процессора Radeon, то использовать её могут только обладатели карт AMD.