Это касается моделей Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G при тестировании в Geekbench

Новые записи Geekbench, обнаруженные пользователем Olrak29, указывают на то, что рецензенты уже работают над тестами процессоров Ryzen 8000G. В списках были замечены как минимум два настольных APU с архитектурой Zen4, которые скоро будут выпущены, а именно 8-ядерный Ryzen 7 8700G и 6-ядерный Ryzen 5 8600G.

реклама

Стоит добавить, что оба этих APU имеют классическую микроархитектуру Zen4, тогда как третья модель под названием Ryzen 5 8500G будет включать также уменьшенные ядра Zen4c. Этот APU еще не тестировался, и ожидается, что он будет не так востребован обозревателями, поскольку основное внимание AMD сосредоточит на старших процессорах: Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G.

Как сообщает AMD, APU Ryzen 7 8700G имеет базовую тактовую частоту 4,2 ГГц и турбо-частоту до 5,1 ГГц, что является самой высокой тактовой частотой среди всех настольных APU, которые AMD когда-либо выпускала. В свою очередь процессор Ryzen 5 8600G получит на два ядра Zen4 меньше, но он будет иметь более высокую базовую тактовую частоту в 4,3 ГГц, а тактовая частота в режиме ускорения составит 5,0 ГГц.

﻿Оба APU были протестированы с помощью программного обеспечения Geekbench 6, но стоит отметить, что Ryzen 7 8700G использует более новую версию теста 6.2. В этом случае сопоставлять производительность будет не совсем корректно, однако это все же лучше, чем сравнение с версией 5.0. В целом, Ryzen 7 8700G оказывается на 10% быстрее в одноядерном тесте и на 25% быстрее в многоядерном по сравнению с Ryzen 5 8600G.

Что касается тестовой платформы, то основой систем стала материнская плата AMD с чипсетом B650, и в обоих случаях использовалась память DDR5-6400. AMD использовала аналогичные характеристики памяти для своих маркетинговых оценок производительности, но, по словам представителя компании, оптимальным выбором является память DDR5-6000.

﻿По сравнению с серией Ryzen 5000G на базе Zen3/Cezanne следует ожидать увеличения производительности на 30–37 процентов в одноядерном режиме и на 49–64 процентов в многоядерном. Это значительный скачок для между поколениями, но при этом следует помнить, что серия Ryzen 5000G не обновлялась более 2,5 лет.

Конечно, это всего лишь процессорные тесты, а самая важная часть APU не участвует в тестах Geekbench. Этой частью является графическая подсистема, теперь основанная на архитектуре RDNA3. Хотя ядро ЦП было обновлено с Zen3 до Zen4, древняя графика Ryzen 5000G Vega будет значительно проигрывать RDNA третьего поколения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Выход новой серии гибридных процессоров AMD серии Ryzen 8000G назначен на 31 января. Что касается стоимости, то Ryzen 7 8700G будет стоить 329 долларов, а Ryzen 5 8600G оценивается в 229 долларов.