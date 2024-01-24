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Новые записи Geekbench, обнаруженные пользователем Olrak29, указывают на то, что рецензенты уже работают над тестами процессоров Ryzen 8000G. В списках были замечены как минимум два настольных APU с архитектурой Zen4, которые скоро будут выпущены, а именно 8-ядерный Ryzen 7 8700G и 6-ядерный Ryzen 5 8600G.
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Стоит добавить, что оба этих APU имеют классическую микроархитектуру Zen4, тогда как третья модель под названием Ryzen 5 8500G будет включать также уменьшенные ядра Zen4c. Этот APU еще не тестировался, и ожидается, что он будет не так востребован обозревателями, поскольку основное внимание AMD сосредоточит на старших процессорах: Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G.
Как сообщает AMD, APU Ryzen 7 8700G имеет базовую тактовую частоту 4,2 ГГц и турбо-частоту до 5,1 ГГц, что является самой высокой тактовой частотой среди всех настольных APU, которые AMD когда-либо выпускала. В свою очередь процессор Ryzen 5 8600G получит на два ядра Zen4 меньше, но он будет иметь более высокую базовую тактовую частоту в 4,3 ГГц, а тактовая частота в режиме ускорения составит 5,0 ГГц.
Оба APU были протестированы с помощью программного обеспечения Geekbench 6, но стоит отметить, что Ryzen 7 8700G использует более новую версию теста 6.2. В этом случае сопоставлять производительность будет не совсем корректно, однако это все же лучше, чем сравнение с версией 5.0. В целом, Ryzen 7 8700G оказывается на 10% быстрее в одноядерном тесте и на 25% быстрее в многоядерном по сравнению с Ryzen 5 8600G.
Что касается тестовой платформы, то основой систем стала материнская плата AMD с чипсетом B650, и в обоих случаях использовалась память DDR5-6400. AMD использовала аналогичные характеристики памяти для своих маркетинговых оценок производительности, но, по словам представителя компании, оптимальным выбором является память DDR5-6000.
По сравнению с серией Ryzen 5000G на базе Zen3/Cezanne следует ожидать увеличения производительности на 30–37 процентов в одноядерном режиме и на 49–64 процентов в многоядерном. Это значительный скачок для между поколениями, но при этом следует помнить, что серия Ryzen 5000G не обновлялась более 2,5 лет.
Конечно, это всего лишь процессорные тесты, а самая важная часть APU не участвует в тестах Geekbench. Этой частью является графическая подсистема, теперь основанная на архитектуре RDNA3. Хотя ядро ЦП было обновлено с Zen3 до Zen4, древняя графика Ryzen 5000G Vega будет значительно проигрывать RDNA третьего поколения.
Выход новой серии гибридных процессоров AMD серии Ryzen 8000G назначен на 31 января. Что касается стоимости, то Ryzen 7 8700G будет стоить 329 долларов, а Ryzen 5 8600G оценивается в 229 долларов.