Видеокарты имеют ограниченный выпуск и посвящены наступающему китайскому Году Дракона

Компания Colorful представила свои новые карты для конкуренции с серией AMD RX 7000 Golden Rabbit Edition. Только что представленные видеокарты относятся к серии iGame Ultra и являются частью линейки RTX 4060. Новые графические карты представляют собой специальное издание, посвященное китайскому Новому году, а именно году Дракона.

В серию iGame Ultra GeForce Year Dragon Limited входят три модели: RTX 4060, RTX 4060 Ti 8 ГБ и RTX 4060 Ti 16 ГБ. Все они соответствуют тем же заводским конфигурациям, что и оригинальные модели iGame Ultra-White. Таким образом, новое издание представляет собой, по сути, броский редизайн и новую упаковку:

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﻿В новом дизайне сочетаются цвета белого и золотого дракона. В дополнение к визуальным особенностям, новые модели Colorfuls оснащены специальным логотипом Ultra в стиле золотого дракона, который подсвечивается светодиодами RGB.

﻿Как уже говорилось, в линейке Colorful очень популярна серия Ultra White. Всего несколько недель назад китайская компания представила специальную версию Fog Hill of Five Elements Edition. Предложение компании Ultra включает семь различных версий только модели RTX 4060 Ti 8 ГБ. Эти видеокарты включают варианты систем охлаждения с двумя и тремя вентиляторами, а также уникальную серию Ultra-Z со скрытыми разъемами питания.

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Видеокарта RTX 4060 iGame Ultra Year of the Dragon продается по цене 2699 юаней (380 долларов), модель RTX 4060 Ti 8 ГБ продается по цене 3449 юаней (486 долларов), а старшая версия объемом 16 ГБ продается по цене 3799 юаней (536 долларов). Стоимость карт примерно на 100 юаней дороже, чем оригинальных моделей iGame Ultra White, и примерно равна варианту Fog Hill. К сожалению, графические ускорители компании Colorful официально доступны только в Китае, но приобрести их не составит труда на различных электронных торговых площадках.