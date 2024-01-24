Это подтверждают первые патчи для для яра Linux

Последние обновления ядра Linux были выпущены несколько дней назад и касались процессоров линейки Sierra Forest и Clearwater Forest. Они относятся к предстоящей серии Intel Xeon с полностью энергоэффективной конфигурацией ядер. Этот шаг считается ответом Intel на подход AMD по внедрению микроархитектуры с ядром Zen в процессорах EPYC Bergamo.

реклама

Официально Intel должна выпустить процессоры Sierra Forest Xeon в этом году, а Clearwater Forest следует ожидать не раньше следующего года. Серия процессоров на базе E-Core (Atom) только что получила первые простые патчи с добавлением номеров моделей. Эти патчи подтверждают, что Clearwater Forest основан на энергоэффективных ядрах Darkmont, и подтверждают ядра Crestmont для Sierra Forest и Grand Ridge. Последние являются следующими чипами Xeon, включающими как эффективные, так и производительные ядра.

﻿Как отметил портал Phoronix, эти исправления были помечены как срочные. Эти исправления должны стать лишь началом работы Intel над новой серией Xeon, и очень скоро ожидается появление новых исправлений. Ядро 6.8 только что получило свой первый RC (Release Candidate), а финальное ядро ожидается примерно в середине марта 2024 года.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит отметить, что клиентская серия Intel следующего поколения под кодовым названием Panther Lake также будет оснащена эффективными ядрами Darkmont. У этих процессоров пока нет даты выпуска, и они даже не были подтверждены Intel на данный момент.