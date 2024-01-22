Новые графические ускорители предназначены для приложений искусственного интеллекта и промышленных предприятий

По словам Шэрон Чжоу, исполнительного директора LaminiAI, AMD начала поставки графических процессоров Instinct MI300X для приложений искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC). Как следует из названия LamniAI, компания намерена использовать ускорители AMD Instinct MI300X для работы с большими языковыми моделями (LLM) на предприятиях.

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Хотя AMD уже некоторое время поставляет продукты серии Instinct MI300 своим покупателям суперкомпьютеров, похоже, что AMD также начала поставки своих графических процессоров Instinct MI300X. LaminiAI уже некоторое время сотрудничает с AMD, поэтому у нее, безусловно, есть приоритетный доступ к оборудованию компании. Тем не менее это важная веха для AMD, поскольку мы впервые узнаем об объемных поставках MI300X. В сообщении указывалось, что LaminiAI получила несколько систем на базе Instinct MI300X с восемью ускорителями каждая.

Скриншот, опубликованном Чжоу, подтверждает работу 8-процессорной системы AMD Instinct MI300X. Между тем, энергопотребление, указанное на снимке экрана, указывает на то, что графические процессоры, вероятно, простаивают и они наверняка не выполняют ресурсоемкие вычислительные нагрузки.

Instinct MI300X от AMD является братом Instinct MI300A, первого в отрасли ускоренного процессора для центров обработки данных, оснащенного как процессорными ядрами x86 общего назначения, так и высокопараллельными вычислительными процессорами на базе архитектуре CDNA 3 для рабочих нагрузок AI и HPC.

В отличие от Instinct MI300A, Instinct MI300X не имеет процессорных ядер x86, но обладает большим числом чиплетов CDNA 3 (всего 304 вычислительных блока, что значительно выше, чем 228 CU в MI300A) и, следовательно, обеспечивает более высокую вычислительную производительность. Кроме того, Instinct MI300X имеет 192 ГБ памяти HBM3 с пиковой пропускной способностью 5,3 ТБ/с.

Судя по показателям производительности, продемонстрированным AMD, Instinct MI300X превосходит H100 80 ГБ от Nvidia, который уже доступен и массово используется такими компаниями, как Google и Microsoft. Instinct MI300X, вероятно, также станет серьезным конкурентом графического процессора Nvidia H200 141 ГБ, который еще не появился на рынке.

Согласно предыдущим сообщениям, Meta* и Microsoft закупают продукты AMD серии Instinct MI300 в больших объемах, но LaminiAI — первая компания, подтвердившая использование в производстве ускорителей Instinct MI300X.

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