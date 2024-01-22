На данный момент это единственная модель RTX 40 SUPER с такой системой питания

До появления обновленной линейки видеокарт RTX 40 SUPER существовали предположения, что все будущие кастомные модели будут иметь одну общую черту, а именно отсутствие стандартных 6-и и 8-и контактных разъемов питания PCIe. NVIDIA потребовала, чтобы все карты линейки RTX 40 SUPER вместо этого оснащались 16-контактный разъем питания (12VHPWR). Это было подтверждено запуском первой обновленной модели RTX 4070 SUPER 17 января. Из представленных публике видеокарт, ни одна из них не была оснащена старым разъемом питания.

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Вопреки рекомендациям NVIDIA, одна компания, похоже, проигнорировала это пожелание, выбрав конфигурацию с двумя стандартными 8-контактными разъемами питания. Такую ситуацию можно наблюдать с моделью GeForce RTX 4070 SUPER iCraft — кастомной видеокарте, разработанной компанией MaxSun из Китая. На это обратил внимание пользователь @9550pro, обнаружив данный факт в технических характеристиках в официальном магазине компании.

Стоит отметить, что у данного китайского бренда есть еще две модели RTX 4070 SUPER, которые соответствуют требованиям Nvidia и получили единственный 16-контактный разъем. Модель iCraft в черном цвете выделяется не только как единственный графический ускоритель с таким разъемом питания в линейке MaxSuns, но и как единственный во всем ассортименте карт RTX 4070 SUPER, представленных партнерами Nvidia, которых насчитывается уже около 70 штук.

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Однако существует вероятность того, что это может быть недосмотром, учитывая случайные опечатки от партнеров, но наличие фотографий, маркетинговых слайдов продукта и полных спецификаций, подтверждающих установку таких разъемов питания, говорят об обратном.