Базовая частота ядер Zen4c составит всего 3,2 ГГц, а в ускоренном режиме достигнет 3,7 ГГц для модели Ryzen 5 8500G

AMD собирается выпустить свои чипы на базе кристаллов Phoenix для настольных ПК на следующей неделе, что станет первым обновлением APU AMD после серии Ryzen 5000G. Спустя почти четыре года после выхода архитектуры Zen3 и три года после Ryzen 5000G, AMD представляет APU на архитектуре Zen4 и новую платформу на базе сокета AM5, поддерживающую память DDR5.

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AMD пообещала предоставить полную информацию о тактовой частоте своих процессоров Ryzen, включая ядра Zen4 и Zen4c. Однако компания решила не включать эту информацию в официальные маркетинговые слайды при анонсе продукта. Серия Ryzen 8000G будет иметь два типа ядер: уменьшенные ядра Zen4c и более крупные ядра Zen4. Хотя оба типа имеют одинаковую поддержку инструкций, меньшее ядро имеет меньший кэш и немного меньшие тактовые частоты.

В серию Ryzen 8000G войдут два продукта с маленькими ядрами: Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G. Стоит добавить, что Ryzen 3 8300G не будет доступен на розничном рынке при запуске. Клиенты, которые рассматривают возможность покупки Ryzen 5 8500G, должны знать, что эти чипы имеют оба типа ядер.

﻿AMD сообщила, что ядра Zen4c будут иметь базовую тактовую частоту 3,2 ГГц с возможностью повышения до 3,7 ГГц. В случае с моделью Ryzen 5 8500G эти тактовые частоты намного ниже по сравнению с ядрами Zen4, которые имеют базовую тактовую частоту 4,1 ГГц и тактовую частоту в режиме ускорения 5,0 ГГц.

﻿В январе AMD заявила, что лучшей оперативной памятью для серии Ryzen 8000G является DDR5-6000, хотя в официальных спецификациях указана поддержка DDR5-5200. Эту информацию об оптимальном выборе памяти предоставил Дон Валигроски, менеджер по техническому маркетингу AMD, в интервью PCWorld. Интересно, что для официальных тестов AMD использовала еще более быструю память DDR5-6400, отмечает Computerbase. Это указывает на то, что новая серия настольных APU сразу же будет иметь хорошую поддержку памяти.

Основная цель настольных APU — обеспечить оптимальную производительность процессора и графического ускорителя без дискретной графики. В случае серии Ryzen 8000G встроенная графика RDNA3 должна обеспечивать достаточную мощность для нетребовательных игр. Серия Ryzen Z1/Ryzen 7040, используемая во многих игровых портативных компьютерах, может служить примером того, на что способны интегрированные графические процессоры RDNA3.

На что стоит обратить внимание потенциальным владельцам APU AMD, так это на характеристики моделей Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G. Последний оснащен двумя ядрами Zen4 и четырьмя ядрами Zen4c, что заметно отличает его от Ryzen 5 8600G, в котором используются исключительно шесть ядер Zen4. Более того, Ryzen 5 8500G оснащен менее производительным iGPU, содержащим всего 4 вычислительных блока RDNA3, что в два раза меньше, чем у старшей модели.

AMD уже раскрыла цены на серию APU Ryzen 8000G. Ryzen 7 8700G будет стоить 329 долларов, Ryzen 5 8600G — 229 долларов, а Ryzen 5 8500G — 179 долларов. Ryzen 3 8300G не будет продаваться на розничном рынке, и его официальная цена не разглашается. Все модели, за исключением последнего, поступят в продажу 31 января.