Интересно, что они не только значительно дороже рекомендованной цены, но и поступили в продажу раньше снятия на это запрета

ZOTAC преждевременно выпустила в продажу новые карты RTX 40 SUPER на Amazon. Еще не выпущенные официально RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER уже доступны для заказа. Однако важно знать, что эти карты имеют более высокие, чем ожидалось, цены.

Официально выпуск RTX 4070 Ti SUPER запланирован на 24 января, а RTX 4080 SUPER не поступит в продажу ранее 31 января. Несмотря на то, что ZOTAC размещала свои карты RTX 40 SUPER более двух недель назад, но цена была присвоена новинкам только сейчас, и эти карты уже доступны для заказа.

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Три видеокарты RTX 4080 SUPER в настоящее время продаются по цене от 1299 до 1399 долларов, что превышает рекомендуемую розничную цену NVIDIA (MSRP) в 999 долларов. Однако ожидается, что на следующей неделе эти цены снизятся, поскольку до этого момента указанные модели нельзя продавать. В случае с RTX 4070 Ti SUPER эта модель в настоящее время доступна по цене от 899 долларов, что на 100 долларов выше рекомендованной розничной цены NVIDIA.

ZOTAC RTX 4070Ti SUPER & 4080 SUPER на Amazon:

• ZOTAC Gaming GeForce RTX 4080 Super AMP Extreme AIRO (ZT-D40820B-10P): $1,399.99;

• ZOTAC Gaming GeForce RTX 4080 Super Trinity OC White Edition (ZT-D408200-10P): $1,349.99;

• ZOTAC Gaming GeForce RTX 4080 Super Trinity Black (ZT-D40820D-10P): $1,299.99 • ZOTAC Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super AMP Holo (ZT-D40730F-10P): $969.99;

• ZOTAC Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super Trinity OC White Edition (ZT-D407300- 10P): $939.99;

• ZOTAC Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super Trinity Black Edition (ZT-D40730D-10P): $899.99.

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Похоже, что кто-то из ZOTAC/Amazon преждевременно выставил карты на продажу, к тому же установив неправильную цену. Учитывая, что, например, модель RTX 4070 SUPER Trinity Black должна получить рекомендованную розничную цену, то реальная стоимость новинок компании должна соответствовать рекомендованной, по крайней мере для моделей без разгона.