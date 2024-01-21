Конечно не стоит надеяться на флагманскую производительность с такими переделками, кроме того, вместо удовольствия от игр можно получить проблемы с поддержкой и стабильностью

Существуют китайские компании, специализирующиеся на продаже мобильных графических процессоров в качестве настольных карт, поддерживая рентабельность за счет использования менее дорогих мобильных графических процессоров, бюджетных конструкций охлаждения и более простых печатных плат, учитывая ограничения мощности мобильных ускорителей, ограниченные 175 Вт. Несмотря на то, что эти разработки не являются официальными и не должны продаваться, этим компаниям все же удается получить много новых графических процессоров, не подвергаясь наказанию со стороны NVIDIA.

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Для геймеров наличие этих карт дает возможность купить графический ускоритель по более доступной цене. Однако сниженная цена сопряжена с рядом проблем, включая ограниченную гарантию, ограниченную доступность, в основном через вторичный рынок или популярные китайские розничные платформы, а также потенциальные проблемы с поддержкой драйверов. Геймеры должны либо полагаться на модифицированные драйверы, либо использовать драйверы неизвестного происхождения, предоставленные продавцом.

﻿Мобильные версии, такие как RTX 4090 и RTX 4080, имеют гораздо более слабые характеристики по сравнению с настольными аналогами. RTX 4090 оснащена графическим процессором AD103 с 9728 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6, что означает сокращение количества ядер на 40% и памяти на 8 ГБ. Аналогичным образом, RTX 4080 может похвастаться только 7424 ядрами CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6, что отражает сокращение количества ядер на 24% и на 4 ГБ меньше памяти, чем у настольного варианта.

Как утверждают продавцы, RTX 4080M обеспечивает производительность между настольными моделями RTX 4070 и 4070 Ti. Хотя последняя имеет немного больше ядер (7680), он также предлагает более высокий предел мощности по умолчанию (285 Вт) по сравнению с мобильной версией, ограниченной 175 Вт. Низкое ограничение мощности является причиной того, что эти карты всегда будут работать хуже, чем настольные графические процессоры, и причиной того, что эти карты часто оснащены кулерами с двумя вентиляторами.

﻿Что касается цен, то RTX 4080M для настольных компьютеров обычно стоит в диапазоне 3000–4000 юаней (420–560 долларов). RTX 4090M для настольных ПК была выставлена на продажу только одним продавцом со значительно более высокой ценой, превосходящей цену ее настольного аналога. Стоит отметить, что многие продавцы совершают прямые продажи за пределами официальных платформ, часто договариваясь о деталях и ценах в чатах.

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Указанные карты начали появляться только в этом месяце. Пока нет моделей RTX 4070M или RTX 4060M, которые обычно используются для подобных экспериментов. Кроме того при покупке настоящих настольных карт на различных платформах стоит быть осторожными, так как под видом полноценных графических карт, недобросовестные продавцы могут подсунуть очередного фракенштейна.