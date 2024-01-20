Новинка от Sapphire предназначена для немецкой компании немецкого системного интегратора Memory PC и продается только в составе готовых систем

Компания MemoryPC в сотрудничестве с Sapphire и AMD разработала версию для своих готовых систем. Результатом стала персонализированная модель Radeon RX 7800 XT от Sapphires, окрашенная в фирменные цвета MemoryPC.

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Эта видеокарта, созданная на базе модели RX 7800 XT, оснащена полноценным графическим процессором Navi 32 с 3840 потоковыми процессорами, 16 ГБ памяти GDDR6, работающей со скоростью 19,5 Гбит/с. Карта основана на модели Sapphires PULSE с соответствующей системой охлаждения с двумя вентиляторами, обычно используемой в моделях начального уровня. Дизайн остается верным оригиналу, единственным заметным изменением является использование новой цветовой схемы.

Сохраняя стандартную тактовую частоту 2124/2430 МГц, этот вариант карты не уступает своим аналогам. Что касается возможностей подключения, то они предлагают два порта HDMI 2.1 и два порта DisplayPort 2.0.

Видеокарта пытается выделиться среди многочисленных клонов, демонстрируя вентиляторы индивидуального цвета и свежую окраску. Карта имеет логотип We Love Gaming на задней стороне и заметный логотип MemoryPC сбоку. Следует отметить, что карта использует два 8-контактных разъема питания. Официально она требует 266 Вт мощности, что на 3 Вт превышает эталонные характеристики AMD.

К сожалению карта доступна исключительно через MemoryPC и поставляется в комплекте с готовыми системами. Таким образом покупатели не смогут приобрести карту отдельно.

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Что касается подробностей о ценах, то новинка не имеет отдельного ценника. Она присутствует в нескольких системах, со стартовой ценой установленной на уровне 999 евро. Самая дешевая система оснащена центральным процессором Ryzen 7 5700X.