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Производительность RTX 4070 Ti Super всего на 10% отстает от RTX 4080
Однако эти результаты карта показывает не в реальных играх, а в OpenCL и Vulkan

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 Как известно GeForce RTX 4070 Ti Super от Nvidia поступит в продажу 24 января по цене 799 долларов, однако, в сети уже появилось несколько тестов, показывающих производительность GeForce RTX 4070 Ti Super. Конечно, относиться к этим результатам необходимо с долей скептицизма, поскольку очевидно, что не все эти карты тестировались в одной и той же системе с одинаковыми драйверами. Кроме того, Geekbench 6 — не лучший способ оценить производительность графики. Тем не менее в качестве раннего ориентира того, как эти карты выглядят в сравнении с другими моделями.

 На странице GeForce RTX 4070 Ti Super есть несколько тестов, предоставленных Nvidia, но производитель сравнил их с RTX 3070 Ti последнего поколения и более старой RTX 2070 Super. Судя по всему GeForce RTX 4070 Ti Super может предложить производительность на 10–15 % выше, чем GeForce RTX 4070 Ti, и отставать от GeForce RTX 4080 на 5–10 %. Хотя тесты OpenCL и Vulkan из Geekbench 6 не показывают реальную игровую производительность, они все же могут дать представление о разнице в производительности между моделями серии Nvidia GeForce RTX 4070.

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 Согласно базе данных Geekbench 6, GeForce RTX 4080 показала производительность в OpenCL на 5% выше, чем RTX 4070 Ti Super. Однако 4070 Ti Super, похоже, превзошла RTX 4080 на 7% в тесте Vulkan. По сравнению с RTX 4070 Ti, RTX 4070 Ti Super опережает первую в OpenCL и Vulkan на 11% и 26% соответственно.

 RTX 4070 Ti Super была на 13% быстрее, чем Radeon RX 7900 XTX в производительности OpenCL. Однако разница в производительности Vulkan между двумя соперниками была минимальной. Radeon RX 7900 XTX оказалась всего на 3% лучше, чем RTX 4070 Ti Super в тесте Vulkan.

 Стоит иметь в виду, что оценки для большинства графических процессоров представляют собой совокупность многочисленных прогонов, тогда как эти ранние результаты RTX 4070 Ti Super основаны только на нескольких прогонах. Существуют также различия в драйверах, и очевидно, что Vulkan показал огромный скачок производительности.

 Nvidia делает ставку на RTX 4070 Ti Super, которая будет конкурировать с видеокартами AMD серии RX 7900. Производитель чипов постепенно откажется от стандартной RTX 4070 Ti, поскольку вариант RTX 4070 Ti Super заменит ее по цене 799 долларов. В свою очередь в ответ на запуск Nvidia RTX 40 Super компания AMD запустила акцию по снижению стоимости некоторых своих моделей серии Radeon RX 7900. Поскольку это рекламная акция, AMD фактически не снижает рекомендуемую розничную цену.

 AMD снизила цену на Radeon RX 7900 XT до 749 долларов, а на Radeon RX 7900 GRE — до 549 долларов. Обе видеокарты на архитектуре RDNA 3 были выпущены по цене 899 и 649 долларов соответственно. Интересно, что AMD не распространяет данную акцию на флагманскую модель Radeon RX 7900 XTX.

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 Хотя реальных тестов RTX 4070 Ti Super пока нет, но видеокарта от Nvidia вряд ли догонит RX 7900 XTX. Тем не менее RTX 4070 Ti уже была очень близка к RX 7900 XT, поэтому модель Super, вероятно, еще больше сократит этот разрыв и потенциально даже поставит RTX 4070 Ti Super на тот же уровень, что и RX 7900 XT.

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Источник: tomshardware.com
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