Это официальная цена, но некоторые партнеры снизили стоимость карты еще больше, вплоть до 710 долларов

Первоначально цена RX 7900 XT составляла 899 долларов, и она была выпущена более года назад. Карта основана на графическом процессоре Navi 31 XT с 5376 потоковыми процессорами. Важно то, что эта модель оснащена 20 ГБ памяти, что даже больше, чем у всех карт линейки RTX 40 SUPER.

AMD и её партнеры готовятся к предстоящему появлению RTX 4070 Ti SUPER на следующей неделе по цене 799 долларов. RTX 4070 SUPER уже оказала сильное давление на серию RX 7800/7700, но это пока не привело к серьезной корректировке цен в данном сегменте. С другой стороны, RX 7900 XT никогда не была популярной графической картой. Об этом свидетельствовали быстрые и частые изменения цен на этот ускоритель. Например, цена карты была снижена на 100 долларов всего через четыре месяца после запуска.

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Лишь однажды цена RX 7900 XT упала до $699, но это была ограниченная акция в немецкой сети MicroCenter. Теперь цена карты приближается к отметке в 750 долларов и удерживается на этом уровне в течение нескольких недель. Однако, похоже, предстоящее обновление RTX 40 SUPER убедило AMD снизить цену. Сегодня AMD официально снижает цену до $749, сообщает TweakTown со ссылкой на пресс-релиз AMD.

﻿Самая дешевая RX 7900 XT на данный момент — это модель Phantom Gaming от ASRock, которую можно найти на Newegg за 709,99 долларов. Такую же цену можно увидеть на карты Sapphire Pulse и XFX MERC 310, но в этих случаях необходимо использовать промокод. Всего есть три карты по 709 долларов и две по 719 долларов.

﻿TweakTown также сообщает, что AMD снижает цену на Radeon RX 7900 GRE до 549 долларов. Эта модель является третьим самым быстрым графическим процессором RDNA3, имеющим больше ядер, чем RX 7800XT, но ту же конфигурацию памяти. Эта карта недоступна в розничных сетях и остается эксклюзивной для системных интеграторов и OEM-производителей. Хорошей новостью является то, что многие из этих компаний продают RX 7900 GRE отдельно.

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24 января AMD выпустит Radeon RX 7600 XT, и это будет единственный новой графической картой для настольных ПК в этом месяце от компании. Эта модель ориентирована на совершенно другой сегмент и стоит 329 долларов.