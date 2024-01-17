Топовые версии видеокарт от ведущих производителей получили наценку в несколько сотен евро над рекомендованной ценой Nvidia

В минувшие выходные появилось несколько ссылок на стоимость нестандартных моделей видеокарт линейки RTX 40 SUPER благодаря порталу VideoCardz, часто получающему эксклюзивную информацию, связанную с GeForce RTX 40 SUPER, до поэтапного снятия эмбарго NVIDIA на обзоры. В ходе последнего расследования портала были получены подробности с розничного сайта Overclockers в Великобритании, а также из компьютерного магазина Jimm's PC-Store в Финляндии. В первую очередь статья посвящена тенденции британского интернет-магазина накидывать некоторую сумму денежных знаков(фунтов стерлингов/фунтов стерлингов) при покупке первоклассных моделей графических карт, и ярким примером является цена в 1350 фунтов стерлингов за навороченную линейку ASUS ROG STRIX RTX 4080 SUPER OC. Базовая рекомендованная розничная цена NVIDIA для Великобритании составляет 959 фунтов стерлингов, поэтому надбавка сверх рекомендованной цены составляет 391 фунт стерлингов. Сейчас сайт Overclockers удалил этот список и другие страницы, связанные с линейкой SUPER, со своего сайта. Карта GeForce RTX 4080 SUPER Trinity Black Edition от ZOTAC Gaming была замечена на сайте OC UK по цене 959 фунтов стерлингов, что соответствует обещанию компании сохранять рекомендованную розничную цену NVIDIA.

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Компьютерный магазин Jimm's в Финляндии не удалил списки различных кастомных моделей Ada Lovelace SUPER. VideoCardz отметил, что финские клиенты платят больше за оборудование для ПК из-за более высоких показателей НДС по сравнению с другими европейскими странами, и рекомендуемая розничная цена RTX 4080 SUPER здесь, как сообщается, составляет 1149 евро вместо 1109 евро. Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AORUS MASTER является настоящим рекордсменом по цене чуть ниже 1360 евро в Финляндии. Следующий по стоимости вариант — карта MSI GeForce RTX 4080 SUPER SUPRIM X стоимостью 1299,9 евро. Четыре модели RTX 4080 SUPER продаются по рекомендованной розничной цене в 1149 евро — две GIGABYTE WINDFORCE, MSI VENTUS 3X OC и игровая карта ASUS TUF Gaming.