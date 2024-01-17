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ASUS представила низкопрофильную GeForce RTX 4060 с тремя вентиляторами
Данная модель очень похожа на карту от Gigabyte, представленную ранее, и из-за толщины в два слота не позволит создать совсем уж компактную систему

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 Видеокарта RTX 4060 от ASUS, как и остальные представители данной модели, оснащена графическим процессором AD107- 400, включающим 3072 ядра CUDA и 8 ГБ памяти стандарта GDDR6. В отличие от многих других моделей RTX 4060, эта видеокарта не имеет заводского разгона, чему есть вполне уважительная причина. Вместо того, чтобы показать максимальную производительность, ASUS сконцентрировала внимание на дизайне, позволяющем разместить новинку в компактных системах.

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 Современные низкопрофильные графические карты в основном являются представителями профессиональных ускорителей. Но некоторое время назад были предприняты попытки вернуть этот дизайн на рынок игровых моделей благодаря Gigabyte. Компания разработала инновационную низкопрофильную конструкцию, включающую три вентилятора небольшого размера. Похоже, что ASUS вдохновилась именно таким подходом.

 ASUS ﻿RTX 4060 LP BRK имеет нестандартную конструкцию с тремя вентиляторами, установленными на относительно большом радиаторе. Важно отметить, что для такой конструкции всё равно требуется два слота, что может разочаровать тех, кто ожидает низкопрофильную модель толщиной в один слот. Однако очень важно напомнить, что GeForce RTX 4060 является моделью с TDP не 75 Вт, а 115 Вт. В результате ей требуется как минимум один разъем внешнего питания, который в данном случае представляет собой один 8-контактный разъем.

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 Дизайн Gigabyte очень похож, вплоть до того, что он предлагает те же порты на панели вывода изображения. Обе карты оснащены двумя портами HDMI 2.1 и таким же количеством портов DisplayPort 1.4a, что позволяет одновременно подключать четыре монитора. ASUS пока не сообщила стоимость своей модели, а карта Gigabyte в настоящее время продается на Amazon по цене 325 долларов. Вполне вероятно, что цены новинки от ASUS будет находиться примерно на таком же уровне, и речь здесь идет не о производительности, а скорее о функциях, которые дает такая конструкция, позволяющая в некоторых случаях использовать ускоритель в HTPC или мини-ПК.

#nvidia #видеокарты #asus #gigabyte #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 4060 #rtx 4060 8гб
Источник: videocardz.com
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