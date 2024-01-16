Как видно из спецификаций новинка будет урезана не только по памяти, но и по ядрам CUDA, что приведет к значительному снижению производительности

Возможные характеристики RTX 3050 6 ГБ были опубликованы порталом Videocardz.com, и если это правда, то RTX 3050 6 ГБ — это больше, чем просто RTX 3050 8 ГБ с меньшим количеством видеопамяти. Раньше считалось, что у RTX 3050 6 ГБ просто будет меньше памяти и более медленная пропускная способность, но Videocardz утверждает, что она существенно урезана практически во всех аспектах.

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Предыдущие слухи о RTX 3050 6 ГБ предполагали, что будут изменены только объем и пропускная способность видеопамяти. Уменьшение объема видеопамяти с 8 ГБ до 6 ГБ означало урезание 32 бит 128-битной шины памяти, которая существует в RTX 3050, что, в свою очередь, уменьшало пропускную способность.

Однако у RTX 3050 6 ГБ будет урезана не только по объему памяти, но и все характеристики, имеющие отношение к производительности. Хотя снижение объема памяти и пропускной способности могло оказать ограниченное влияние на производительность в зависимости от игры, сокращение количества ядер и частоты оказывает еще большее влияние. Грубые математические расчеты показывают, что производительность RTX 3050 6 ГБ может составлять лишь около 75% от производительности его аналога с 8 ГБ памяти в зависимости от игры.

RTX 3050 8 ГБ — это уже относительно медленная карта, которая находится примерно между RX 6500 XT и RX 6600. Еще большее снижение этой производительности, вероятно, сделает RTX 3050 6 ГБ более сопоставимой с RX 6500 XT, которая является вторым графическим ускорителем AMD низкого уровня из серии RX 6000, доступным в рознице.

Конечно, RTX 3050 6 ГБ будет иметь два заметных преимущества перед 6500 XT. Она получит 6 ГБ против 4 ГБ у 6500 XT, а низкий TDP 3050 6 ГБ позволит отказаться от разъема питания, поскольку 16-канальный слот PCIe может выдавать 75 Вт.

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Возникает вполне резонный вопрос о наименовании данного обрубка. Возможно компании NVidia стоило выпустить модель под названием RTX 3040, хотя здесь уже вступают в силу маркетинговые уловки производителя, вводящие, впрочем, покупателей в заблуждение. Также Videocardz.com сообщает, что RTX 3050 6 ГБ выйдет в феврале, что соответствует предыдущим слухам.