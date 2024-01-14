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Когда карта была анонсирована в 2009 году, то получила стоимость 499 долларов, что в то время было просто сумасшедшей суммой для графического ускорителя.
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GTX 295 оснащалась улучшенным графическим процессором GT200, изготовленным по 55-нм техпроцессу, каждый из которых был оснащен 240 унифицированными процессорами, обеспечивая в общей сложности 480 ядер — вдвое больше, чем у GeForce GTX 280. Однако это не была простая копия GTX 280. Вместо этого новинка получила характеристики, которые находились между GTX 260 и GTX 280. Примечательно, что чип имел более низкую тактовую частоту графического процессора в 576 МГц и немного уменьшенную шину памяти - 448-битную по сравнению с 512-битной GTX 280. В результате карта поддерживала 1792 МБ памяти GDDR3, что немного больше, чем у GTX 280 с 1 ГБ.
Карте требовалось 289 Вт мощности, которая подавалась через один 8-контактный и один 6-контактный разъемы питания. Хотя в ней было два графических процессора, каждый на отдельной печатной плате, у карты был только один вентилятор, и она по-прежнему имела только двухслотовый дизайн. Карта использовала полный интерфейс PCIe Gen2x16 и была оснащена двумя портами DUAL-DVI и одним портом HDMI.
GTX 295 работала с помощью технологии SLI, используя метод альтернативного рендеринга кадров (AFR). Этот метод включал взаимозаменяемую визуализацию кадров между двумя графическими процессорами. Однако у него были заметные недостатки, такие как микрофризы даже в ситуациях с высокой частотой кадров. Другая проблема заключалась в том, что обоим графическим процессорам требовался доступ к идентичным данным, что приводило к использованию памяти для одних и тех же ресурсов. На практике это фактически ограничивало истинную емкость одной печатной платы (PCB) на уровне 896 МБ. Кроме того, используя две карты GTX 295, геймеры могли использовать режим Quad-SLI.
Позже NVIDIA выпустила обновленную версию, в которой использовалась только одна печатная плата. Она имела те же характеристики, но с одним вентилятором в центре. Позже этот дизайн был использован в будущих сериях с двумя графическими процессорами, таких как GTX 590 или даже TITAN Z.
Тем кому интересно, как работает эта карта, ComputerBase недавно опубликовал обзор, посвященный этой модели. Это шанс вернуться на 15 лет назад, когда конкуренция между AMD и NVIDIA была по-настоящему острой. У AMD в то время была очень успешная серия Radeon HD 4000, также на основе 55-нм техпроцесса, и даже была похожая карта с двумя графическими процессорами - HD 4870X2.