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NVIDIA GeForce GTX 295 исполнилось 15 лет
Полтора десятилетия назад Nvidia представила уникальную карту с двумя GPU, показавшую великолепную производительность, но очень дорогую по тем временам

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 Когда карта была анонсирована в 2009 году, то получила стоимость 499 долларов, что в то время было просто сумасшедшей суммой для графического ускорителя.

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 GTX 295 оснащалась улучшенным графическим процессором GT200, изготовленным по 55-нм техпроцессу, каждый из которых был оснащен 240 унифицированными процессорами, обеспечивая в общей сложности 480 ядер — вдвое больше, чем у GeForce GTX 280. Однако это не была простая копия GTX 280. Вместо этого новинка получила характеристики, которые находились между GTX 260 и GTX 280. Примечательно, что чип имел более низкую тактовую частоту графического процессора в 576 МГц и немного уменьшенную шину памяти - 448-битную по сравнению с 512-битной GTX 280. В результате карта поддерживала 1792 МБ памяти GDDR3, что немного больше, чем у GTX 280 с 1 ГБ.

 Карте требовалось 289 Вт мощности, которая подавалась через один 8-контактный и один 6-контактный разъемы питания. Хотя в ней было два графических процессора, каждый на отдельной печатной плате, у карты был только один вентилятор, и она по-прежнему имела только двухслотовый дизайн. Карта использовала полный интерфейс PCIe Gen2x16 и была оснащена двумя портами DUAL-DVI и одним портом HDMI.

 GTX 295 работала с помощью технологии SLI, используя метод альтернативного рендеринга кадров (AFR). Этот метод включал взаимозаменяемую визуализацию кадров между двумя графическими процессорами. Однако у него были заметные недостатки, такие как микрофризы даже в ситуациях с высокой частотой кадров. Другая проблема заключалась в том, что обоим графическим процессорам требовался доступ к идентичным данным, что приводило к использованию памяти для одних и тех же ресурсов. На практике это фактически ограничивало истинную емкость одной печатной платы (PCB) на уровне 896 МБ. Кроме того, используя две карты GTX 295, геймеры могли использовать режим Quad-SLI.

 ﻿Позже NVIDIA выпустила обновленную версию, в которой использовалась только одна печатная плата. Она имела те же характеристики, но с одним вентилятором в центре. Позже этот дизайн был использован в будущих сериях с двумя графическими процессорами, таких как GTX 590 или даже TITAN Z.

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 Тем кому интересно, как работает эта карта, ComputerBase недавно опубликовал обзор, посвященный этой модели. Это шанс вернуться на 15 лет назад, когда конкуренция между AMD и NVIDIA была по-настоящему острой. У AMD в то время была очень успешная серия Radeon HD 4000, также на основе 55-нм техпроцесса, и даже была похожая карта с двумя графическими процессорами - HD 4870X2.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #gtx 260 #gtx 280 #gtx 295 #geforce gtx 295
Источник: videocardz.com
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