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MSI представила RTX 4070 SUPER GAMING X SLIM MLG мощностью 245 Вт
Карта выйдет в версиях с разгоном и без, а также получит эксклюзивную расцветку

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 Предстоящая линейка RTX 4070 SUPER от MSI получит небольшое обновление в виде нового цветового дизайна. MSI следит за выпуском своей первой карты MLG с темой Девы-Дракона в черно-красной цветовой гамме. Ранее выпущенная RTX 4060 имела конструкцию с двумя вентиляторами, а новая серия GAMING X SLIM получит три вентилятора.

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 На данный момент дизайн MLG анонсирован только для RTX 4070 SUPER, официальных планов на RTX 4070 Ti и RTX 4080 SUPER нет. Это означает, что максимальные характеристики, доступные для красно-черного дизайна, включают графический процессор AD104 с 7168 ядрами CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6X. У MSI есть две модели: с заводским разгоном и без него. Компания рекламирует максимальную тактовую частоту графического процессора в 2655 МГц, которую можно установить с помощью программного обеспечения MSI Center или тактовую частоту 2640 МГц из коробки, если пользователи решат не использовать это программное обеспечение. В качестве альтернативы существует модель без разгона с тактовой частотой 2490 и 2475 МГц соответственно.

 Карта имеет толщину два слота, а ее размеры составляют 30,7 x 12,5 x 4,6 см, поэтому это не самая маленькая карта. ﻿В отличие от GAMING X SLIM и X SLIM WHITE, в версии MLG имеется дополнительная крышка на задней панели, прикрепляемая магнитами. Когда пользователи используют эту крышку, она эффективно скрывает все винты, видимую часть графического процессора, но частично закрывает выход воздуха. Хотя это может привести к небольшому повышению температуры, ожидается, что влияние будет незначительным.

 ﻿Интересный факт о серии MSI GAMING X SLIM заключается в том, что все они поставляются с TDP 245 Вт из коробки. Согласно спецификациям NVIDIA, RTX 4070 SUPER по умолчанию предлагает TDP 220 Вт, а Founders Edition имеет максимальный TGP 240 Вт. Это означает, что карты MSI на 5 Вт мощнее, чем карты NVIDIA FE, и это без ручного разгона. К сожалению, MSI не сообщает максимальный TGP для этой модели.

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 ﻿Карты MSI GAMING X SLIM будут доступны в белом, черном и красном цветах. Модель RTX 4060 также выпускалась в зеленой версии. Следует отметить, что модели GAMING X не являются так называемыми картами MSRP, а это означает, что мы не увидим ни одну из этих моделей, когда будет снято первое эмбарго на обзоры (16 января), а только на следующий день, когда NVIDIA снимет эмбарго на все модели, не соответствующие рекомендованной розничной цене. В первоначальной информации от ритейлеров пока не упоминается ни одна модель MLG, поэтому предположительно эта карта появится в продаже позднее.

#msi #rtx 4080 super #rtx 4070 super #rtx 4070 ti super
Источник: videocardz.com
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