Новинка получит 25 встроенных классических игр с возможностью увеличения их количества самостоятельной установкой

После того как ретро-консоли, такие как SNES Mini или C64 Mini, стали пользоваться большой популярностью, компания Retro Games Ltd. решила возродить Atari 400. Новая Atari 400 Mini примерно вдвое меньше оригинала, дизайн практически такой же, но ни клавиатура, ни слот для игровых модулей больше не поддерживаются.

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Вместо этого Retro Games установила пять портов USB-A, которые можно использовать, среди прочего, для подключения входящего в комплект джойстика, отдельно доступного геймпада, клавиатуры или USB-накопителя. Порт HDMI обеспечивает совместимость с современными телевизорами и мониторами.

Покупатели консоли получают 25 игр 80-х годов, установленных в заводских условиях, включая такие классические игры, как Missile Command, MULE, Star Raiders II и Berzerk.

Особенностью является то, что библиотеку игр можно расширить, загрузив их на USB-накопитель. Консоль совместима с играми для Atari 400, Atari 800, Atari XL и XE, а также Atari 5200. Игроки могут сохранять прогресс в одном из четырех слотов памяти для каждой игры и перематывать назад до 30 секунд в любое время.

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Ожидается, что новая ретро-консоль Atari THE400 будет выпущена в Европе 28 марта 2024 года. За 119,99 долларов покупатели получат мини-консоль с 25 установленными на заводе играми, USB-джойстиком, кабелем HDMI и кабелем USB для питания, однако USB-адаптер питания необходимо приобретать отдельно. Более подробную информацию о консоли можно найти на сайте Retro Games Ltd.