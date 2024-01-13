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На CES 2024 нет ни одного ноутбука с видеокартами AMD Radeon RX 7000M
На CES 2024 карты Radeon RX 7000M появились только в составе новых мини-ПК

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 За четыре месяца до выставки CES 2024 компания AMD представила свой новейший графический процессор на архитектуре RDNA3 под названием Navi 32. Этот графический процессор теперь используется в видеокартах Radeon RX 7800XT и RX 7700XT для настольных ПК, которые уже доступны на рынке. Navi 32 появился почти через год после Navi 31, флагманского графического процессора, модифицированного позже до видеокарты Radeon RX 7900M для ноутбуков.

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 Текущая линейка Navi 3X для ноутбуков включает только два графических процессора: Navi 33 и Navi 31. До CES считалось, что AMD представит свои карты Radeon 7000M среднего класса на базе графического процессора Navi 32, заполняя большой пробел в серии и, возможно, давая OEM-партнерам AMD возможность анонсировать на CES 2024 свои продукты. К сожалению, этого не произошло.

 На CES 2024 не было ни одного нового ноутбука с видеокартой Radeon RX 7000M, сообщает ComputerBase. Серия графических процессоров AMD отсутствовала в новых ноутбуках, а некоторые существующие модели, такие как Alienware m16 R2 и m18 R2 или ASUS TUF Gaming A16 2024, даже полностью перешли на GeForce RTX 40.

 2023 год был особенно плохим для мобильных графических ускорителей AMD, несмотря на представление четырех моделей: Radeon 7700S, Radeon 7600S, Radeon 7600M и Radeon 7600M XT. А на немецком рынке был доступен только один ноутбук (ASUS TUF 16). Позже в сервисы сравнения цен был добавлен только один ноутбук — Alienware M16 R1, в результате чего покупателям осталось выбирать только между этими двумя вариантами.

 Единственная хорошая новость заключается в том, что появились другие устройства с видеокартами Radeon 7000M от Geekom, Peladn и Minisforum, которые выполнены в форм-факторе игровых мини-ПК на базе Radeon RX 7600M XT. Существует также устройство в виде внешнего графического ускорителя под названием OneXGPU, запуск которого ожидается в этом квартале.

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 В настоящее время AMD готовится выпустить свой настольный графический процессор Radeon RX 7600 XT на базе GPU Navi 33 24 января. Наряду с этим выпуском AMD представит новый драйвер, который, наконец, активирует технологию Fluid Motion Frames для общего доступа. Похоже, что это единственная важная новость от подразделения графических процессоров AMD в текущем квартале.

#amd #видеокарты #видеокарты amd #ces 2024 #radeon rx 7000m #rx 7000m
Источник: videocardz.com
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